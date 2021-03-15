Грэмми 2021: полный список победителей
В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения Грэмми-2021, одной из самых авторитетных музыкальных премий мира.
Запись года:
Everything I Wanted – Билли Айлиш
Альбом года:
Folklore – Тейлор Свифт
Песня года:
I can't breathe – хип-хоп-певица H.E.R
Лучший новый исполнитель:
Megan Thee Stallion
Лучший сольный поп исполнитель:
Гарри Стайлс с песней Watermelon Sugar
Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой:
Леди Гага и Ариана Гранде – Rain on me
Лучшее музыкальное видео:
Бейонсе, ее дочь Блю Айви и певец WizKid с видео на песню Brown Skin Girl
Отметим, что награждение состоялось под открытым небом, звезды были в масках и сидели за столиками с соблюдением социальной дистанции.
Напомним,