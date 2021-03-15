Грэмми 2021: полный список победителей

15 марта 2021 10:30 Алла Лысак
Грэмми 2021: полный список победителей
Grammy 2021
Fotobank / GettyImages

В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения Грэмми-2021, одной из самых авторитетных музыкальных премий мира.

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Список триумфаторов премии, которая стала уже 63-й, размещен на сайте Grammy. Ожидаемыми владельцами статуэток стали Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Леди Гага и другие звезды. Предлагаем вам ознакомиться с полным списком победителей.

Запись года: 

Everything I Wanted – Билли Айлиш

Альбом года:

Folklore – Тейлор Свифт

Песня года:

I can't breathe – хип-хоп-певица H.E.R

Лучший новый исполнитель:

Megan Thee Stallion

Лучший сольный поп исполнитель:

Гарри Стайлс с песней Watermelon Sugar

Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой:

Леди Гага и Ариана Гранде – Rain on me

Лучшее музыкальное видео:

Бейонсе, ее дочь Блю Айви и певец WizKid с видео на песню Brown Skin Girl

Отметим, что награждение состоялось под открытым небом, звезды были в масках и сидели за столиками с соблюдением социальной дистанции. 

Напомним,

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