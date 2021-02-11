Киноакадемия объявила шорт-листы Оскара-2021 сразу в 9 номинациях

11 февраля 2021 09:40 Алла Лысак
Киноакадемия объявила шорт-листы Оскара-2021 сразу в 9 номинациях
Киноакадемия объявила шорт-листы Оскара-2021 в 9 номинациях
кадр из фильма

Американская киноакадемия активно готовится к церемонии награждения Оскар-2021.

На днях стали известны шорт-листы премии в номинациях. Представители киноакадемии уже просмотрели все отправленные на рассмотрение фильмы и выбрали из них не более пятнадцати для каждой номинации.

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Именно указанные ниже ленты будут бороться за звание лучших в своих категориях.

Лучший документальный фильм

  • Все: Борьба за демократию
  • Молодые политики
  • Коллектив
  • Crip Camp
  • Дик Джонсон мертв
  • Гунда
  • MLK/FBI
  • Агент кротов
  • Мой учитель – осьминог
  • Ноктюрн
  • Художник и вор
  • 76 дней
  • Время
  • Охотники за трюфелями
  • Добро пожаловать в Чечню

Лучший международный художественный фильм

  • Куда ты идешь, Аидо – Босния и Герцеговина
  • Агент кротов – Чили
  • Шарлатан – Чехия
  • Еще по одной – Дания
  • Двое из нас – Франция
  • Проклятие Ла Йорона – Гватемала
  • Лучшее время – Гонконг
  • Дети солнца – Иран
  • Ночь королей – Кот-д'Ивуар
  • Я больше не здесь – Мексика
  • Надежда – Норвегия
  • Коллектив – Румыния
  • Дорогие товарищи! – Россия
  • Солнце – Тайвань
  • Человек, который продал свою кожу – Тунис

Киноакадемия объявила шорт-листы Оскара-2021 в 9 номинациях / кадр из фильма

Лучший грим и прически

Лучшая музыка к фильму

  • Аммонит
  • Метель душ
  • Пятеро одной крови
  • Человек-невидимка
  • Мистер Джангл и рождественская путешествие
  • Мелочи
  • Жизнь впереди
  • Манк
  • Полуночное небо
  • Минари
  • Мулан
  • Новости из всего мира
  • Душа
  • Тенет
  • Суд над чикагской семеркой

Лучшие визуальные эффекты

  • Хищные птицы и фантастическая Харли Квин
  • Бладшот
  • Манк
  • Любовь и монстры
  • Полуночное небо
  • Айван, единственный и неповторимый
  • Мулан
  • Добро пожаловать в Чечню
  • Душа

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Всего опубликованы 9 шорт-листов, хотя номинаций всего 23. Вчера стали известны и ленты, среди которых выберут Лучший анимационный короткометражный фильм, Лучший короткометражный документальный фильм, Лучшую песню (саундтрек) и Лучший художественный короткометражный фильм.

Что касается традиционно самой важной номинации (Лучший фильм), то тут тоже немало претендентов.

Рассматривают эксперты Землю кочевников, Манк, Одну ночь в Майями, Суд над чикагской четверкой, Фрагменты женщины и другие картины.

Киноакадемия объявила шорт-листы Оскара-2021 в 9 номинациях / кадр из фильма

Напомним,

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