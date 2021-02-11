Киноакадемия объявила шорт-листы Оскара-2021 сразу в 9 номинациях
Американская киноакадемия активно готовится к церемонии награждения Оскар-2021.
На днях стали известны шорт-листы премии в номинациях. Представители киноакадемии уже просмотрели все отправленные на рассмотрение фильмы и выбрали из них не более пятнадцати для каждой номинации.
Лучший документальный фильм
- Все: Борьба за демократию
- Молодые политики
- Коллектив
- Crip Camp
- Дик Джонсон мертв
- Гунда
- MLK/FBI
- Агент кротов
- Мой учитель – осьминог
- Ноктюрн
- Художник и вор
- 76 дней
- Время
- Охотники за трюфелями
- Добро пожаловать в Чечню
Лучший международный художественный фильм
- Куда ты идешь, Аидо – Босния и Герцеговина
- Агент кротов – Чили
- Шарлатан – Чехия
- Еще по одной – Дания
- Двое из нас – Франция
- Проклятие Ла Йорона – Гватемала
- Лучшее время – Гонконг
- Дети солнца – Иран
- Ночь королей – Кот-д'Ивуар
- Я больше не здесь – Мексика
- Надежда – Норвегия
- Коллектив – Румыния
- Дорогие товарищи! – Россия
- Солнце – Тайвань
- Человек, который продал свою кожу – Тунис
Лучший грим и прически
- Глория
- Элегия Гиллбилли
- Мистер Джангл и рождественская путешествие
- Мелочи
- Ма Рейни: Мать блюза
- Манк
- Одна ночь в Майами ...
- Пиноккио
Лучшая музыка к фильму
- Аммонит
- Метель душ
- Пятеро одной крови
- Человек-невидимка
- Мистер Джангл и рождественская путешествие
- Мелочи
- Жизнь впереди
- Манк
- Полуночное небо
- Минари
- Мулан
- Новости из всего мира
- Душа
- Тенет
- Суд над чикагской семеркой
Лучшие визуальные эффекты
- Хищные птицы и фантастическая Харли Квин
- Бладшот
- Манк
- Любовь и монстры
- Полуночное небо
- Айван, единственный и неповторимый
- Мулан
- Добро пожаловать в Чечню
- Душа
Что касается традиционно самой важной номинации (Лучший фильм), то тут тоже немало претендентов.
Рассматривают эксперты Землю кочевников, Манк, Одну ночь в Майями, Суд над чикагской четверкой, Фрагменты женщины и другие картины.
Напомним,