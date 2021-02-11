Киноакадемия объявила шорт-листы Оскара-2021 сразу в 9 номинациях

Американская киноакадемия активно готовится к церемонии награждения Оскар-2021.

На днях стали известны шорт-листы премии в номинациях. Представители киноакадемии уже просмотрели все отправленные на рассмотрение фильмы и выбрали из них не более пятнадцати для каждой номинации.

Лучший документальный фильм

Все: Борьба за демократию

Молодые политики

Коллектив

Crip Camp

Дик Джонсон мертв

Гунда

MLK/FBI

Агент кротов

Мой учитель – осьминог

Ноктюрн

Художник и вор

76 дней

Время

Охотники за трюфелями

Добро пожаловать в Чечню

Лучший международный художественный фильм

Куда ты идешь, Аидо – Босния и Герцеговина

Агент кротов – Чили

Шарлатан – Чехия

Еще по одной – Дания

Двое из нас – Франция

Проклятие Ла Йорона – Гватемала

Лучшее время – Гонконг

Дети солнца – Иран

Ночь королей – Кот-д'Ивуар

Я больше не здесь – Мексика

Надежда – Норвегия

Коллектив – Румыния

Дорогие товарищи! – Россия

Солнце – Тайвань

Человек, который продал свою кожу – Тунис

Именно указанные ниже ленты будут бороться за звание лучших в своих категориях.

Киноакадемия объявила шорт-листы Оскара-2021 в 9 номинациях / кадр из фильма

Лучший грим и прически

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Глория

Элегия Гиллбилли

Мистер Джангл и рождественская путешествие

Мелочи

Ма Рейни: Мать блюза

Манк

Одна ночь в Майами ...

Пиноккио

Лучшая музыка к фильму

Аммонит

Метель душ

Пятеро одной крови

Человек-невидимка

Мистер Джангл и рождественская путешествие

Мелочи

Жизнь впереди

Манк

Полуночное небо

Минари

Мулан

Новости из всего мира

Душа

Тенет

Суд над чикагской семеркой

Лучшие визуальные эффекты

Хищные птицы и фантастическая Харли Квин

Бладшот

Манк

Любовь и монстры

Полуночное небо

Айван, единственный и неповторимый

Мулан

Добро пожаловать в Чечню

Душа

Всего опубликованы 9 шорт-листов, хотя номинаций всего 23. Вчера стали известны и ленты, среди которых выберут Лучший анимационный короткометражный фильм, Лучший короткометражный документальный фильм, Лучшую песню (саундтрек) и Лучший художественный короткометражный фильм.

Что касается традиционно самой важной номинации (Лучший фильм), то тут тоже немало претендентов.

Рассматривают эксперты Землю кочевников, Манк, Одну ночь в Майями, Суд над чикагской четверкой, Фрагменты женщины и другие картины.

Киноакадемия объявила шорт-листы Оскара-2021 в 9 номинациях / кадр из фильма

Напомним,