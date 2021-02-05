Тамара Антропова рассказала о работе над фильмом «Мама»

19 февраля в 20:15 на СТБ ко Дню памяти Героев Небесной Сотни зрители увидят 4-серийную драму «Мама» производства «Основа Фильм Продакшн».

По сюжету, события фильма разворачиваются на оккупированном Донбассе. Актриса Тамара Антропова, сыгравшая в проекте роль Люськи, рассказала о своем персонаже, а также о том, почему проект важен для украинского зрителя.

По сюжету, главная героиня Нина Петровна живет с семьей в Житомире. Когда ее сын Виталий Швыдченко уходит добровольцем на фронт защищать свою страну, в мирную жизнь мамы приходит война. В один из дней она узнает, что Виталий оказался в плену. Обстоятельства складываются так, что единственный шанс вернуть своего ребенка – отправиться самостоятельно на его поиски. Маме предстоит проделать долгий путь, сменить города и села, пройти блокпосты и кабинеты местной власти, встретиться лицом к лицу с врагом, и все для того, чтобы узнать самый важный ответ – жив ли ее ребенок.

«Мой персонаж, Люська – это типичная украинская женщина, которая взвалила на себя все, что только можно, и еще обвиняет всех окружающих в этом. Она взяла на себя полностью весь быт, дочку, заработок, еще и мужа. Таким образом, муж вроде как и пытается что-то сделать, но у него не получается. Под Люськиным напором мало кто вообще устоит. Ее бы энергию в другое русло, тогда, может быть, что-то и получилось бы!

Мне нравится, что у нас не какие-то выдуманные персонажи и люди, а абсолютно нормальная и честная жизнь. И эта история о том, что на данный момент происходит в нашей стране. Это – война. У нас показано много разных чувств, и все они очень важны. Особенно материнство. Они очень цепляют. Фильм «Мама» назван ведь не просто так… Он – настоящий и живой», - делится актриса.

Смотрите 4-серийный фильм «Мама» 19 февраля в 20:15 на СТБ.

Фото в тексте: Даша Матвеева, Instagram