Актриса Алиса Тункевич: Очищая свою квартиру от хлама, мы очищаем свой мозг

Эксклюзив 22 января 2021 15:10 Юлия Крутиева
Актриса Алиса Тункевич: Очищая свою квартиру от хлама, мы очищаем свой мозг
Актриса Алиса Тункевич
пресс-служба

Как создать дома уютную атмосферу? Нужно ли для этого покупать «приятные мелочи» или необходимо делать ставку на минимализм?

Читайте такжеАктриса Мария Крушинская: Я отказываюсь играть в сценах насилия
Мы спросили у актрисы шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV Алисы Тункевич – как она создает уютную и особую домашнюю атмосферу?

Алиса, насколько важен для тебя домашний уют? Как ты его создаешь?

– У меня есть три личных правила: дома должно быть чисто, дома должно быть тепло, дома должно пахнуть вкусной едой. Вот так я создаю уют, следуя этим правилам.

Без каких мелочей ты не представляешь своего дома?

– Я не особо привязываюсь к каким-то мелочам, вернее я их даже не люблю. Мне больше нравятся всякие эргономичные вещи. Считаю, что коробки для обуви должны быть белыми и одинаковыми, баночки для специй подписанными, мыло в дозаторе без всяких наклеек. В общем, аскетично все, чтобы не захламлять свой взгляд.

пресс-служба

Читайте такжеЗвезда турецкого сериала "Квартира невинных" Мэрвэ Диздар: Я умею противостоять жизненным трудностям
В твоем доме есть вещи, которые имеют для тебя особое значение и свою историю?

– Жутко не люблю такие вещи, просто не знаю, что с ними делать. Например, свечи со свадьбы и рушники. Их ведь нельзя выкинуть, примета плохая, а пользоваться ими как бы тоже нельзя. Вот и лежат, пространство занимают. Огромная мягкая игрушка от любимого – нельзя выкинуть, обидится. Те же открытки. Вроде люди пишут от души, но где мне их потом хранить? Места мало занимают, скажете? Вот так по чуть-чуть квартира и захламляется. Поэтому чувствую себя неловко, получая в подарок какие-то сувениры, так как знаю их финал.

Ты можешь отнести себя к числу «Плюшкиных»?

– Ой, нет. Я регулярно, а точнее раз в месяц, выкидываю ненужные вещи, освобождаю свой дом. Вещи, которые не ношу, дарю подругам или отвожу в магазин на переработку. Иногда бывает, купишь что-то не то, не понравилось дома или не подошло, – не нужно это хранить, просто потому что денег жалко. Есть одно золотое правило: тебя должны окружать вещи, которые приносят тебе радость. Проверьте себя, оглянитесь и задайте вопрос, глядя на вещь: ты радуешь меня? Очищая свою квартиру от хлама, мы очищаем свой мозг, даем ему полет для фантазий. Для меня это антистресс.

Актриса Алиса Тункевич / пресс-служба

Как сделать домашним современный интерьер? И вообще – можно ли считать минималистические дизайны уютными?

Читайте такжеТОП фильмов для зимних вечеров от актрисы Алисы Клюшкиной
– Минималистичный дизайн я люблю, но тут есть нюанс. Минимализм не значит «просто». Этот стиль куда сложнее сохранить и сделать уютным, чем, например, захламить всю квартиру стилем барокко. Для минимализма не хватит покрыть стены белой краской и бросить на пол эко-матрас. Тут нужен талант.

Представь, что ты возвращаешься домой поздно вечером, после спектакля. Какие уютные мелочи должны быть в твоей квартире, чтобы ты почувствовала – я дома?

– Я чувствую себя дома не благодаря вещам и мелочам, а благодаря мужу и коту. Если они рядом – я дома!

Облако тегов

личная жизнь звезд интервью НЛО TV Мамахохотала эксклюзив Мамахохотала шоу Алиса Тункевич интервью со звездами

Материалы по теме

Звезда "Лары Крофт" Алисия Викандер впервые станет мамой
Новости

Звезда "Лары Крофт" Алисия Викандер впервые станет мамой
Для дружбы нет расстояний: Лилия Подкопаева провела уютный вечер со своей кумой Ани Лорак
Новости

Для дружбы нет расстояний: Лилия Подкопаева провела уютный вечер со своей кумой Ани Лорак
Джиджи Хадид рассекретила имя 4-месячной дочери
Новости

Джиджи Хадид рассекретила имя 4-месячной дочери
"Мисс Украина Вселенная-2014" родила первенца: трогательное фото малыша
Новости

"Мисс Украина Вселенная-2014" родила первенца: трогательное фото малыша

Популярное на сайте

МАСКА: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)

МАСКА: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)
Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)
Несладкая месть: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)

Несладкая месть: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)
МАСКА: кто покинул шоу в 1 выпуске от 16.01.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 1 выпуске от 16.01.2021

Популярное видео

МАСКА: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)

МАСКА: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)
Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)
Несладкая месть: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)

Несладкая месть: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)
Мальчик мой: смотреть 1-4 серии онлайн

Мальчик мой: смотреть 1-4 серии онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK