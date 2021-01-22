Актриса Алиса Тункевич: Очищая свою квартиру от хлама, мы очищаем свой мозг

Как создать дома уютную атмосферу? Нужно ли для этого покупать «приятные мелочи» или необходимо делать ставку на минимализм?

Мы спросили у актрисы шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV Алисы Тункевич – как она создает уютную и особую домашнюю атмосферу?

Алиса, насколько важен для тебя домашний уют? Как ты его создаешь?

– У меня есть три личных правила: дома должно быть чисто, дома должно быть тепло, дома должно пахнуть вкусной едой. Вот так я создаю уют, следуя этим правилам.

Без каких мелочей ты не представляешь своего дома?

– Я не особо привязываюсь к каким-то мелочам, вернее я их даже не люблю. Мне больше нравятся всякие эргономичные вещи. Считаю, что коробки для обуви должны быть белыми и одинаковыми, баночки для специй подписанными, мыло в дозаторе без всяких наклеек. В общем, аскетично все, чтобы не захламлять свой взгляд.

пресс-служба

– Жутко не люблю такие вещи, просто не знаю, что с ними делать. Например, свечи со свадьбы и рушники. Их ведь нельзя выкинуть, примета плохая, а пользоваться ими как бы тоже нельзя. Вот и лежат, пространство занимают. Огромная мягкая игрушка от любимого – нельзя выкинуть, обидится. Те же открытки. Вроде люди пишут от души, но где мне их потом хранить? Места мало занимают, скажете? Вот так по чуть-чуть квартира и захламляется. Поэтому чувствую себя неловко, получая в подарок какие-то сувениры, так как знаю их финал.

Ты можешь отнести себя к числу «Плюшкиных»?

– Ой, нет. Я регулярно, а точнее раз в месяц, выкидываю ненужные вещи, освобождаю свой дом. Вещи, которые не ношу, дарю подругам или отвожу в магазин на переработку. Иногда бывает, купишь что-то не то, не понравилось дома или не подошло, – не нужно это хранить, просто потому что денег жалко. Есть одно золотое правило: тебя должны окружать вещи, которые приносят тебе радость. Проверьте себя, оглянитесь и задайте вопрос, глядя на вещь: ты радуешь меня? Очищая свою квартиру от хлама, мы очищаем свой мозг, даем ему полет для фантазий. Для меня это антистресс.

Актриса Алиса Тункевич / пресс-служба

Как сделать домашним современный интерьер? И вообще – можно ли считать минималистические дизайны уютными?

– Минималистичный дизайн я люблю, но тут есть нюанс. Минимализм не значит «просто». Этот стиль куда сложнее сохранить и сделать уютным, чем, например, захламить всю квартиру стилем барокко. Для минимализма не хватит покрыть стены белой краской и бросить на пол эко-матрас. Тут нужен талант.

Представь, что ты возвращаешься домой поздно вечером, после спектакля. Какие уютные мелочи должны быть в твоей квартире, чтобы ты почувствовала – я дома?

– Я чувствую себя дома не благодаря вещам и мелочам, а благодаря мужу и коту. Если они рядом – я дома!