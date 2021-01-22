Актриса Алиса Тункевич: Очищая свою квартиру от хлама, мы очищаем свой мозг
Как создать дома уютную атмосферу? Нужно ли для этого покупать «приятные мелочи» или необходимо делать ставку на минимализм?
Алиса, насколько важен для тебя домашний уют? Как ты его создаешь?
– У меня есть три личных правила: дома должно быть чисто, дома должно быть тепло, дома должно пахнуть вкусной едой. Вот так я создаю уют, следуя этим правилам.
Без каких мелочей ты не представляешь своего дома?
– Я не особо привязываюсь к каким-то мелочам, вернее я их даже не люблю. Мне больше нравятся всякие эргономичные вещи. Считаю, что коробки для обуви должны быть белыми и одинаковыми, баночки для специй подписанными, мыло в дозаторе без всяких наклеек. В общем, аскетично все, чтобы не захламлять свой взгляд.
– Жутко не люблю такие вещи, просто не знаю, что с ними делать. Например, свечи со свадьбы и рушники. Их ведь нельзя выкинуть, примета плохая, а пользоваться ими как бы тоже нельзя. Вот и лежат, пространство занимают. Огромная мягкая игрушка от любимого – нельзя выкинуть, обидится. Те же открытки. Вроде люди пишут от души, но где мне их потом хранить? Места мало занимают, скажете? Вот так по чуть-чуть квартира и захламляется. Поэтому чувствую себя неловко, получая в подарок какие-то сувениры, так как знаю их финал.
Ты можешь отнести себя к числу «Плюшкиных»?
– Ой, нет. Я регулярно, а точнее раз в месяц, выкидываю ненужные вещи, освобождаю свой дом. Вещи, которые не ношу, дарю подругам или отвожу в магазин на переработку. Иногда бывает, купишь что-то не то, не понравилось дома или не подошло, – не нужно это хранить, просто потому что денег жалко. Есть одно золотое правило: тебя должны окружать вещи, которые приносят тебе радость. Проверьте себя, оглянитесь и задайте вопрос, глядя на вещь: ты радуешь меня? Очищая свою квартиру от хлама, мы очищаем свой мозг, даем ему полет для фантазий. Для меня это антистресс.
Как сделать домашним современный интерьер? И вообще – можно ли считать минималистические дизайны уютными?
Представь, что ты возвращаешься домой поздно вечером, после спектакля. Какие уютные мелочи должны быть в твоей квартире, чтобы ты почувствовала – я дома?
– Я чувствую себя дома не благодаря вещам и мелочам, а благодаря мужу и коту. Если они рядом – я дома!