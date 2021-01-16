Звезда турецкого сериала "Квартира невинных" Мэрвэ Диздар: Я умею противостоять жизненным трудностям

С понедельника по пятницу в 12:25 на телеканале «Интере» – показ многосерийной остросюжетной драмы «Квартира невинных».

Это один из самых рейтинговых новых турецких сериалов : он вышел на экраны в сентябре 2020 года, сразу же завоевал миллионы поклонников и был признан лучшим сериалом осени. Одну из центральных ролей – Гюльбен – исполнила актриса Мэрвэ Диздар. Как она относится к своему персонажу и сериалу в целом – актриса рассказала сайту TV.UA.

Мэрвэ, расскажите, что привело вас в сериал «Квартира невинных»?

– Все началось со звонка моего агента. Затем я прочла сценарий: он настолько хорош, что даже не хотелось в нем что-то менять. Прекрасно прописан и мой персонаж Гюльбен. Так как мы играем людей душевно травмированных, перед съемками с авторами много разговаривали о них, их поведении, особенностях. Я пыталась максимально вникать в каждое слово, чтобы сыграть все так, как от меня требуется. Также посмотрела несколько фильмов, герой которого также страдает эротоманией, как и мой персонаж.

Турецкий сериал "Квартира невинных" / пресс-служба

Как вы относитесь к Гюльбен?

– У нас есть похожие привычки. Например, медлительность и некая неуклюжесть.

– Я родилась в семье работника муниципалитета и домохозяйки. Моя семья постаралась сделать из меня трудолюбивого человека, который умеет противостоять жизненным трудностям.

Ради актерской карьеры вы уехали из города, где провели детство?

– Да, я жила в Измире. По окончании школы начала брать уроки по актерскому мастерству, но долго не могла сдать нужные экзамены в Городском театре. Очень расстраивалась по этому поводу. Поэтому попытала счастье в Чанаккале, и там все срослось.

Турецкий сериал "Квартира невинных" / пресс-служба

А почему не поехали в Стамбул?

– Вступительные экзамены и так были дорогими, а если к ним добавить еще и дорогу в Стамбул... Я не стала рисковать. Я была уверена, что приеду в этот город, но позже. Так и получилось – я попала на прослушивание в одну программу, которую снимали как раз в Стамбуле.

Что помогало вам не сдаваться, когда что-то не получалось?

– Вера в себя и много работы – это та формула, с которой рано или поздно можно добиться желаемого результата.