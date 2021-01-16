Звезда турецкого сериала "Квартира невинных" Мэрвэ Диздар: Я умею противостоять жизненным трудностям
С понедельника по пятницу в 12:25 на телеканале «Интере» – показ многосерийной остросюжетной драмы «Квартира невинных».
Мэрвэ, расскажите, что привело вас в сериал «Квартира невинных»?
– Все началось со звонка моего агента. Затем я прочла сценарий: он настолько хорош, что даже не хотелось в нем что-то менять. Прекрасно прописан и мой персонаж Гюльбен. Так как мы играем людей душевно травмированных, перед съемками с авторами много разговаривали о них, их поведении, особенностях. Я пыталась максимально вникать в каждое слово, чтобы сыграть все так, как от меня требуется. Также посмотрела несколько фильмов, герой которого также страдает эротоманией, как и мой персонаж.
Как вы относитесь к Гюльбен?
– У нас есть похожие привычки. Например, медлительность и некая неуклюжесть.
– Я родилась в семье работника муниципалитета и домохозяйки. Моя семья постаралась сделать из меня трудолюбивого человека, который умеет противостоять жизненным трудностям.
Ради актерской карьеры вы уехали из города, где провели детство?
– Да, я жила в Измире. По окончании школы начала брать уроки по актерскому мастерству, но долго не могла сдать нужные экзамены в Городском театре. Очень расстраивалась по этому поводу. Поэтому попытала счастье в Чанаккале, и там все срослось.
А почему не поехали в Стамбул?
– Вступительные экзамены и так были дорогими, а если к ним добавить еще и дорогу в Стамбул... Я не стала рисковать. Я была уверена, что приеду в этот город, но позже. Так и получилось – я попала на прослушивание в одну программу, которую снимали как раз в Стамбуле.
Что помогало вам не сдаваться, когда что-то не получалось?
– Вера в себя и много работы – это та формула, с которой рано или поздно можно добиться желаемого результата.