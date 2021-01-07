Квартира невинных: на Интере состоится громкая премьера турецкого сериала

В понедельник, 11 января, в 12:25 на телеканале «Интер» стартует многосерийная остросюжетная драма «Квартира невинных» (оригинальное название – Masumlar Apartmanı).

Это один из самых рейтинговых новых турецких сериалов: он вышел на экраны в сентябре 2020 года, сразу же завоевал миллионы поклонников и был признан лучшим сериалом осени. Кроме того, картину уже купили для показа десятки стран, многие зарубежные кинокомпании ведут переговоры о покупке прав на собственные адаптации сценария. Интерес настолько большой, что «Квартире невинных» даже прогнозируют такой же успех, как у сериала «Великолепный век».

«Квартира невинных» рассказывает о жизни семьи Дереноглу. После того, как заболел отец, старший сын Хан взвалил на себя ответственность за своих родных: он заботится о папе и сестрах Сафийе, Гюльбен и Нериман. Все усложняется тем, что девушки страдают различными психическими расстройствами – это трагические последствия детских травм и непростой семейной истории. У Сафийе крайне тяжелая степень обсессивно-компульсивного расстройства: она помешана на чистоте, никогда не открывает в доме окна, чтобы не попала с улицы пыль, перемывает все по четыре раза подряд, а когда принимает ванну – трет себя мочалкой с такой силой, что на теле остаются синяки. Гюльбен – взрослая женщина, которая ведет себя как ребенок и полностью зависима от родных. А Нериман страдает астмой и постоянно расцарапывает себе кожу до крови. Сам Хан изолирует себя от любой социальной активности или каких-либо радостей жизни, полностью посвящая себя семье. Но все меняется, когда он встречает красавицу Инджи. Мужчина влюбляется в девушку, женится и приводит молодую жену в свой дом, что очень не нравится его родным. Ситуация в семье Дереноглу, где и так все жили как на пороховой бочке, с появлением Инджи полностью выходит из-под контроля. Сестры больше всего боятся потерять брата, поэтому делают все, чтобы разлучить влюбленных. Сможет ли любовь преодолеть все препятствия? Сможет ли Инджи выжить в доме, полном секретов, который мало чем отличается от психиатрической больницы?

Многосерийная остросюжетная драма «Квартира невинных» основана на реальных событиях. Сериал снят по роману психоаналитика Гюльсерен Будайджиоглу «Внутри медальона», в котором описаны истории ее пациентов. Будайджиоглу называют турецкой Джоан Роулинг: «Квартира невинных» – уже третий фильм, снятый по ее книгам. Сама психотерапевт объясняет успех новой многосерийной остросюжетной драмы тем, что для большинства людей просмотр сериала становится своеобразной психотерапией:

В «Квартире невинных» мы вынесли на всеобщее обозрение распространенные проблемы и расстройства. В каком-то персонаже зрители могут узнать себя или своих знакомых и начнут понимать причину такого поведения. Ведь до сих пор многие люди стесняются обращаться к специалистам со своими проблемами. У кого-то не хватает средств на курс психотерапии. Некоторые люди считают, что они должны решать свои проблемы самостоятельно. Раньше я могла помочь только своим клиентам. А теперь, благодаря своим книгам и снятым по ним фильмам, я помогаю миллионам людей лучше понять себя и окружающих и справиться с какими-то трудностями. Все события в сериале основаны на историях реальных людей. Но во время адаптации было внесено много изменений, чтобы не раскрывать личность моих пациентов. Я забочусь об их конфиденциальности. Хотя некоторые из них даже упрекают меня в том, что я не рассказала в книгах их историю.

Любовь, боль, предательство, интриги и семейные тайны – все это ждет телезрителей в новом сериале «Квартира невинных». Истории главных героев остросюжетной драмы не оставят равнодушным никого. Порой даже члены съемочной группы во время съемок некоторых сцен не могли сдержать слез.

«Квартира невинных» – это очень искренний проект, который рассказывает реальные истории, – говорит режиссер сериала Чагры Лостували. – Подобно тому, как зрители находят что-то интересное для себя во время просмотра сериала, мы во время съемок тоже вовлекаемся в проблемы героев. Были моменты, когда мы действительно плакали на съемочной площадке. Потому что мы верим в эту историю и в то, что люди действительно страдают от боли. К тому же, исполнители главных ролей очень достоверно отыгрывали все эмоции, переживания и страдания героев.

Актеры иногда настолько глубоко погружались в образ своих персонажей, что даже перенимали какие-то их навязчивые состояния.

Меня очень впечатлила история моей героини Гюльбен, – говорит актриса Мерве Диздар. – Я ее настолько полюбила, что, кажется, даже сроднилась с ней. В ней столько боли и переживаний, мне хочется обнять ее и успокоить. Я раньше никогда не играла такого сложного и интересного персонажа. Гюльбен постоянно не спит по ночам. И каждую ночь после съемок я тоже долго не могла уснуть. Получается, что персонажи также влияют на нас, актеров, и мы какие-то их привычки и состояния перенимаем. Чтобы лучше понять свою героиню, я даже смотрела фильм о психических расстройствах, которыми она страдает.

Главные роли в «Квартире невинных» сыграли известные турецкие актеры. Помимо Мерве Диздар, в сериале телезрители увидят Биркана Сокуллу, Фарах Зейнеп Абдуллу, Эзги Молу. А для молодой актрисы Гизем Катмер, которой досталась роль самой младшей сестры – Нериман, это дебют в кино. Девушка признается, что благодаря съемкам в этой многосерийной остросюжетной драме она смогла осуществить свою мечту:

Однажды мы с сестрой смотрели телевизор, там показывали один из сериалов режиссера Чагры Лостували. И я воскликнула: «Я бы хотела сыграть в такой картине и поработать с таким хорошим режиссером!» На что моя сестра мне пожелала: «Я надеюсь, что твоя первая работа будет именно с Чагры». И через два дня я получила электронное письмо от моего менеджера с приглашением на пробы в «Квартиру невинных». А когда я увидела, что режиссером сериала является Чагры, не поверила своим глазам! Я была вне себя от счастья! Я очень рада, что моя первая работа в кино – это роль девушки с непростой судьбой в сериале «Квартира невинных». И мне посчастливилось работать на одной площадке с такими профессиональными актерами, у которых я многому научилась.

Съемки «Квартиры невинных» проходили в Стамбуле. Дом семьи Дереноглу снимали в реальных апартаментах в престижном районе города – Бейоглу. Кстати, именно в этом помещении проходили съемки еще одного турецкого сериала – «Личность».

Какие страшные секреты скрывает дом семьи Дереноглу? Какие детские травмы спровоцировали тяжелые психические расстройства главных героев? Смогут ли они исцелиться и вернуться к нормальной жизни? И смогут ли Хан с Инджы сохранить свою любовь? Смотрите сериал «Квартира невинных» с понедельника по пятницу в 12:25 на телеканале «Интер».

Напомним,