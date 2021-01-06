Прозрение: на телеканале Интер состоится премьера 4-серийной мелодрамы

В субботу, 9 января, в 18:20 на телеканале «Интер» – премьера 4-серийной мелодрамы «Прозрение».

Это история о девушке, которая, лишь пережив предательство близких людей, смогла понять, что на самом деле для нее важно в жизни. Главные роли в картине сыграли Татьяна Чердынцева, Юлия Амелькина, Юрий Дяк, Евгений Юхновец и Наталия Батрак.

Анна, которую сыграла Татьяна Чердынцева, – девушка из благополучной профессорской семьи. Будучи замужем за порядочным мужчиной гораздо старше ее, она влюбляется в юного красавца Мартина. Но вскоре ей самой приходится столкнуться с обманом и предательством – со стороны возлюбленного и подруги детства...

Моя героиня долгое время не знала горя, страданий и забот, – говорит актриса. – Она была действительно хорошим человеком, потому что в ее жизни не было обстоятельств, вынуждающих ее действовать или проявлять себя по-другому. Но все меняется, когда на ее пути возникает подруга детства. Анна впускает ее в свою жизнь, не догадываясь, что на самом деле скрывается за проявлением ее любви и заботы.

Дальше жизнь главной героини превращается в настоящий кошмар, полный измен и предательства. Преодолеть трудности девушке помогут чужие страдания и боль.

Когда Анна столкнулась с реальной жизнью, то поняла, что вокруг нее есть люди с гораздо более серьезными проблемами и испытаниями, – объясняет Татьяна Чердынцева. – Она начинает испытывать искреннюю потребность помочь этим людям. В этот момент она забывает о своих нуждах, печали и боли и находит свое спасение. Думаю, наш сериал заставит зрителей задуматься о том, что на самом деле нужно и важно ценить в жизни.

Мужа главной героини, Юрия, играет Евгений Юхновец. Актер признается, что съемки в «Прозрении» – ценный опыт для него:

В вихре событий мой персонаж переживает гамму чувств: от глубокого счастья до такого же глубокого разочарования. Именно эта трансформация героя заинтересовала меня больше всего в этом проекте. Такое всегда интересно играть. В этом сериале есть за что попереживать за героев.

Нелегкий путь к переосмыслению своей жизни ждет еще одного персонажа – возлюбленного Анны Мартина.

Мой герой совершает множество бесчестных, недобрых поступков, – говорит актер Юрий Дяк. – Сможет ли он, оказавшись на дне социума, найти в себе силы и мотивацию, чтобы вернуться к нормальной жизни? Это одна из главных загадок, которую предстоит разгадать зрителям. Одной из самых важных сцен для меня была встреча моего героя с его матерью. Это происходит в момент внутреннего надлома Мартина. Артист всегда должен быть адвокатом своих ролей, вот и я пытался найти объяснение и оправдание его поступкам. Надеюсь, зрителям понравится сериал и они оценят внутреннюю силу каждого героя.

Съемки сериала проходили в октябре 2020 года в Одессе. Несмотря на довольно прохладную погоду, некоторые актеры не смогли отказать себе в удовольствии искупаться в море.

В Одессе я снималась впервые, – рассказывает Татьяна Чердынцева. – Какой же это красивый город! Но важнее всего – это, конечно же, море. Когда я увидела его, испытала чувство изумления и восхищения. Несмотря на то, что вода была прохладная, я подумала: «Если не искупаюсь – год прожит зря!» Также меня покорила доброта местных жителей. Атмосфера вокруг была такая, будто я приехала погостить к родственникам, а не работать.

Какие испытания ждут главных героев и к каким трансформациям в их жизни они приведут? Смотрите 4-серийную мелодраму «Прозрение» в субботу, 9 января, в 18:20 на «Интере».

«Прозрение»

Жанр: мелодрама

Количество серий: 4

Страна: Украина

Год: 2020

Производство: ООО «Фирма Будущее», ООО «Капитан Продакшн» по заказу телеканала «Интер»

Режиссер: Виктор Кустов

Сценарист: Кира Худолей

Композитор: Александр Сошальский

Актеры: Татьяна Чердынцева, Юлия Амелькина, Юрий Дяк, Евгений Юхновец, Наталия Батрак и другие.