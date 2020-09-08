Netflix массово закрывает сериалы: в чем причина

8 сентября 2020 10:30 Алла Лысак
Netflix массово закрывает сериалы: в чем причина
Netflix массово закрывает сериалы: в чем причина
Netflix

Стриминговый сервис Netflix спас киноиндустрию во время коронавируса.

Пока в кинотеатры никого не пускали, а новинки откладывались на неопределенный срок, лишь на Netflix все шло своим чередом. 

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За время пандемии коронавируса популярность сервиса сильно возросла. Но, как оказалось, и этого прироста недостаточно, чтобы дать создателям некую творческую свободу.

С августа 2020 года Netflix начал массово закрывать сериалы, началось все с «Вампирских войн» и «Сабрины», а закончилось «Обществом», «Я не в порядке с этим», «Видоизмененным углеродом» и массой менее популярных сериалов.

Фанаты были шокированы такими жесткими решениями, но ни просьбы, ни петиции не помогли – если Netflix закрыл сериал, то это уже точно.

Однако, по мнению экспертов The Information, то ли еще будет!

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Теперь у Netflix новая стратегия, направленная на привлечение аудитории и экономию средств. Вслух этого никто не говорит, но давление на сервис со стороны Disney, NBC Universal и Warner Media растет. Netflix уже не может позволить себе того изобилия контента, что и несколько лет назад.

Метрики показывают, что только два первых сезона сериала способны привлекать аудиторию на сервис. Поэтому Netflix нет особого интереса снимать сериалы после второго сезона, если они не культовые.

К сожалению, это означает, что около 90% сериалов стримингового гиганта находятся в опасности.

Напомним,

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