Netflix массово закрывает сериалы: в чем причина
Стриминговый сервис Netflix спас киноиндустрию во время коронавируса.
Пока в кинотеатры никого не пускали, а новинки откладывались на неопределенный срок, лишь на Netflix все шло своим чередом.
С августа 2020 года Netflix начал массово закрывать сериалы, началось все с «Вампирских войн» и «Сабрины», а закончилось «Обществом», «Я не в порядке с этим», «Видоизмененным углеродом» и массой менее популярных сериалов.
Фанаты были шокированы такими жесткими решениями, но ни просьбы, ни петиции не помогли – если Netflix закрыл сериал, то это уже точно.
Однако, по мнению экспертов The Information, то ли еще будет!
Метрики показывают, что только два первых сезона сериала способны привлекать аудиторию на сервис. Поэтому Netflix нет особого интереса снимать сериалы после второго сезона, если они не культовые.
К сожалению, это означает, что около 90% сериалов стримингового гиганта находятся в опасности.
Напомним,