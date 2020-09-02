Netflix сделал бесплатным часть своего контента: где смотреть без регистрации

2 сентября 2020 09:30 Алла Лысак
Netflix сделал бесплатным часть своего контента: где смотреть без регистрации
Netflix сделал бесплатным часть своего контента: где смотреть без регистрации
Netflix

Стриминговый сервис Netflix сделал бесплатными для просмотра некоторые фильмы и сериалы собственного производства.

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Платформа Netflix запустила страницу с оригинальными фильмами и сериалами, которые зрители из любой точки мира могут смотреть бесплатно и без регистрации. 

В интервью изданию Gadgets 360 представители стримингового гиганта сообщили, что страница с бесплатным доступом открыта в рамках реализации новой маркетинговой стратегии и с целью привлечь новых пользователей.

Примечательно, что в десятку бесплатных шоу Netflix включил популярные Очень странные дела, Элиту, Когда они нас увидят, Грейс и Фрэнки. Однако без подписки доступен только первый эпизод каждого из этих сериалов.

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Зато фильмы Загадочное убийство, Птичий короб, Два папы можно смотреть полностью.

Бесплатные фильмы и сериалы размещены на сайте сервиса на странице watch free.

Напомним,

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