Netflix сделал бесплатным часть своего контента: где смотреть без регистрации

Netflix сделал бесплатным часть своего контента: где смотреть без регистрации

Стриминговый сервис Netflix сделал бесплатными для просмотра некоторые фильмы и сериалы собственного производства.

Платформа Netflix запустила страницу с оригинальными фильмами и сериалами, которые зрители из любой точки мира могут смотреть бесплатно и без регистрации.

В интервью изданию Gadgets 360 представители стримингового гиганта сообщили, что страница с бесплатным доступом открыта в рамках реализации новой маркетинговой стратегии и с целью привлечь новых пользователей.

Примечательно, что в десятку бесплатных шоу Netflix включил популярные Очень странные дела, Элиту, Когда они нас увидят, Грейс и Фрэнки. Однако без подписки доступен только первый эпизод каждого из этих сериалов.

Зато фильмы Загадочное убийство, Птичий короб, Два папы можно смотреть полностью.

Бесплатные фильмы и сериалы размещены на сайте сервиса на странице watch free.

Напомним,