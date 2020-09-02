Netflix сделал бесплатным часть своего контента: где смотреть без регистрации
Стриминговый сервис Netflix сделал бесплатными для просмотра некоторые фильмы и сериалы собственного производства.
В интервью изданию Gadgets 360 представители стримингового гиганта сообщили, что страница с бесплатным доступом открыта в рамках реализации новой маркетинговой стратегии и с целью привлечь новых пользователей.
Примечательно, что в десятку бесплатных шоу Netflix включил популярные Очень странные дела, Элиту, Когда они нас увидят, Грейс и Фрэнки. Однако без подписки доступен только первый эпизод каждого из этих сериалов.
Бесплатные фильмы и сериалы размещены на сайте сервиса на странице watch free.
Напомним,