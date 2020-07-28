Ведьмак возвращается на Netflix: сервис анонсировал масштабный приквел
28 июля 2020 23:00
Ведьмак возвращается на Netflix: сервис анонсировал приквел
Netflix
Вселенная Ведьмака на Netflix расширяется, сервис анонсировал съемки приквела.
название The Witcher: Blood Origin, покажут события приблизительно за 1200 лет до появления первого ведьмака.
Предварительно мини-сериал будет состоять из 6 серий, персонажей основного шоу в нем не будет.
Дата старта съемок не разглашается, возможно, релиз состоится в 2021 году.
Напомним,