Ведьмак возвращается на Netflix: сервис анонсировал масштабный приквел

28 июля 2020 23:00 Алла Лысак
Ведьмак возвращается на Netflix: сервис анонсировал масштабный приквел
Ведьмак возвращается на Netflix: сервис анонсировал приквел
Netflix

Вселенная Ведьмака на Netflix расширяется, сервис анонсировал съемки приквела.

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В новом фэнтези-сериале, который уже обзавелся названием название The Witcher: Blood Origin, покажут события приблизительно за 1200 лет до появления первого ведьмака.  

Предварительно мини-сериал будет состоять из 6 серий, персонажей основного шоу в нем не будет.

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О сюжете пока известно мало (лишь то, что миры монстров, людей и эльфов тогда не имели различий), однако сервис уже заручился поддержкой автора саги Ведьмак. Польский писатель Анджей Сапковский станет креативным консультантом сериала.

Дата старта съемок не разглашается, возможно, релиз состоится в 2021 году. 

Напомним,

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