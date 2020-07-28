Ведьмак возвращается на Netflix: сервис анонсировал масштабный приквел

Вселенная Ведьмака на Netflix расширяется, сервис анонсировал съемки приквела.

В новом фэнтези-сериале, который уже обзавелся названием название The Witcher: Blood Origin, покажут события приблизительно за 1200 лет до появления первого ведьмака.

Предварительно мини-сериал будет состоять из 6 серий, персонажей основного шоу в нем не будет.

О сюжете пока известно мало (лишь то, что миры монстров, людей и эльфов тогда не имели различий), однако сервис уже заручился поддержкой автора саги Ведьмак. Польский писатель Анджей Сапковский станет креативным консультантом сериала.

Дата старта съемок не разглашается, возможно, релиз состоится в 2021 году.

Напомним,