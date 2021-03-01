Золотой глобус 2021: объявлены победители престижной кинопремии
Netflix стал безоговорочным лидером по количеству номинаций.
В ночь на 1 марта в США объявили победителей 78-й кинопремии Золотой глобус.
В этот раз из-за пандемии коронавируса было сразу две локации – в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе, где ведущие Тина Фей и Эми Полер объявляли победителей по очереди. Победителей на церемонию, увы, не пригласили.
Со всеми поддерживали связь через Интернет.
Лучший драматический фильм, Лучший режиссер – Земля кочевников,
Лучший мюзикл, Лучший актер в мюзикле или комедии (Саша Барон Коэн) – Борат 2,
Лучший драматический актер – Чедвик Боузман, Ма Рейни: Мать блюза,
Лучшая актриса в драме – Андра Дей, Соединенные Штаты против Билли Холидей,
Лучшая актриса в мюзикле или комедии – Розамунд Пайк, Аферистка,
Лучший фильм на иностранном языке – Минари,
Лучший анимационный фильм – Душа,
Лучший сценарий – Аарон Соркин, Суд на чикагской семеркой,
Лучший драматический телесериал, Лучшая актриса в драматическом сериале (Эмма Коррин), Лучший актер в драме (Джош О’Коннор), Лучшая актриса второго плана (Джиллиан Андерсон) – Корона (Netflix),
Лучший телесериал, мюзикл или комедия, Лучшая актриса в комедии (Кэтрин О’хара) – Шиттс Крик,
Лучший мини-сериал, сериал-антология или фильм для телевидения, Лучшая актриса мини-сериала (Аня Тейлор-Джой) – Ферзевый гамбит.
Напомним,