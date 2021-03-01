Золотой глобус 2021: объявлены победители престижной кинопремии

1 марта 2021 11:10 Алла Лысак
Золотой глобус 2021: объявлены победители престижной кинопремии
Золотой глобус 2021: объявлены победители кинопремии
кадр из сериала

Netflix стал безоговорочным лидером по количеству номинаций.

В ночь на 1 марта в США объявили победителей 78-й кинопремии Золотой глобус.

Читайте такжеОбъявлены номинанты на премию Золотой глобус-2021
В Соединенных Штатах Америки, наконец, состоялась церемония награждения одной из самых престижных кинопремий мира, Ассоциация кинокритиков вещательных компаний назвала своих фаворитов. 

В этот раз из-за пандемии коронавируса было сразу две локации – в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе, где ведущие Тина Фей и Эми Полер объявляли победителей по очереди. Победителей на церемонию, увы, не пригласили.

Со всеми поддерживали связь через Интернет.

Лучший драматический фильм, Лучший режиссер – Земля кочевников,

Лучший мюзикл, Лучший актер в мюзикле или комедии (Саша Барон Коэн) – Борат 2,

Лучший драматический  актер Чедвик Боузман, Ма Рейни: Мать блюза,

Лучшая актриса в драме – Андра Дей, Соединенные Штаты против Билли Холидей,

Лучшая актриса в мюзикле или комедии – Розамунд Пайк, Аферистка,

Лучший фильм на иностранном языке – Минари,

Лучший анимационный фильм – Душа,

Лучший сценарий – Аарон Соркин, Суд на чикагской семеркой,

Читайте такжеЧто посмотреть по ТВ 4 августа 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Триумфатором церемонии стал стриминговый гигант Netflix, чьи фильмы и сериалы получили восемь наград из 42 номинаций (22 фильма и 20 сериалов), а больше всего Золотых глобусов получил сериал Корона, сразу четыре награды.

Лучший драматический телесериал, Лучшая актриса в драматическом сериале (Эмма Коррин), Лучший актер в драме (Джош О’Коннор), Лучшая актриса второго плана (Джиллиан Андерсон) – Корона (Netflix),

Лучший телесериал, мюзикл или комедия, Лучшая актриса в комедии (Кэтрин О’хара) – Шиттс Крик,

Лучший мини-сериал, сериал-антология или фильм для телевидения, Лучшая актриса мини-сериала (Аня Тейлор-Джой) – Ферзевый гамбит.

Напомним,

Облако тегов

кино кинопремия Золотой глобус сериалы 2020

Материалы по теме

В Голливуде снимут римейк фильма Мистер и миссис Смит: вернутся ли Джоли и Питт?
Премьеры

В Голливуде снимут римейк фильма Мистер и миссис Смит: вернутся ли Джоли и Питт?
Что смотреть в феврале: ТОП-5 сериалов от Ярослава Геруса
Киноперсона

Что смотреть в феврале: ТОП-5 сериалов от Ярослава ГерусаЭксклюзив
День влюбленных от Stella Artois
События

День влюбленных от Stella ArtoisРеклама
Киноакадемия объявила шорт-листы Оскара-2021 сразу в 9 номинациях
События

Киноакадемия объявила шорт-листы Оскара-2021 сразу в 9 номинациях

Популярное на сайте

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)
Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)

Популярное видео

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)
Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK