Золотой глобус 2021: объявлены победители престижной кинопремии

Netflix стал безоговорочным лидером по количеству номинаций.

В ночь на 1 марта в США объявили победителей 78-й кинопремии Золотой глобус.

В Соединенных Штатах Америки, наконец, состоялась церемония награждения одной из самых престижных кинопремий мира, Ассоциация кинокритиков вещательных компаний назвала своих фаворитов.

В этот раз из-за пандемии коронавируса было сразу две локации – в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе, где ведущие Тина Фей и Эми Полер объявляли победителей по очереди. Победителей на церемонию, увы, не пригласили.

Со всеми поддерживали связь через Интернет.

Лучший драматический фильм, Лучший режиссер – Земля кочевников,

Лучший мюзикл, Лучший актер в мюзикле или комедии (Саша Барон Коэн) – Борат 2,

Лучший драматический актер – Чедвик Боузман, Ма Рейни: Мать блюза,

Лучшая актриса в драме – Андра Дей, Соединенные Штаты против Билли Холидей,

Лучшая актриса в мюзикле или комедии – Розамунд Пайк, Аферистка,

Лучший фильм на иностранном языке – Минари,

Лучший анимационный фильм – Душа,

Лучший сценарий – Аарон Соркин, Суд на чикагской семеркой,

Триумфатором церемонии стал стриминговый гигант Netflix, чьи фильмы и сериалы получили восемь наград из 42 номинаций (22 фильма и 20 сериалов), а больше всего Золотых глобусов получил сериал Корона, сразу четыре награды.

Лучший драматический телесериал, Лучшая актриса в драматическом сериале (Эмма Коррин), Лучший актер в драме (Джош О’Коннор), Лучшая актриса второго плана (Джиллиан Андерсон) – Корона (Netflix),

Лучший телесериал, мюзикл или комедия, Лучшая актриса в комедии (Кэтрин О’хара) – Шиттс Крик,

Лучший мини-сериал, сериал-антология или фильм для телевидения, Лучшая актриса мини-сериала (Аня Тейлор-Джой) – Ферзевый гамбит.

Напомним,