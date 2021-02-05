Объявлены номинанты на премию Золотой глобус-2021
28 февраля Голливудская ассоциация иностранной прессы вручит свои награды.
На днях стали известны номинанты на кинопремию Золотой глобус 2021 года.
В жанре драма в список вошли следующие картины:
- Отец,
- Манк,
- Земля кочевников,
- Девушка, подающая надежды,
- Суд над чикагской семеркой.
Звание Лучшего фильма в жанре мюзикл или комедии получит кто-то из следующего списка:
- Борат 2,
- Гамильтон,
- Музыка,
- Зависнуть в Палм-Спрингс,
- Выпускной.
За звание лучшего драматического актера будут бороться Риз Ахмед, Чедвик Боузман, Энтони Хопкинс, Гэри Олдман и Тахар Рахим.
Лучшей актрисой в драматическом фильме может стать Виола Дэвис, Андра Дэй, Ванесса Кирби, Кэри Маллиган или Фрэнсис МакДорманд.
Лучший актер в комедии или мюзикле (претенденты)
- Саша Барон Коэн,
- Лин-Мануэль Миранда,
- Дев Патель,
- Джеймс Корден,
- Энди Сэмберг.
- Мария Бакалова,
- Кейт Хадсон,
- Мишель Пфайффер,
- Розамунд Пайк,
- Аня Тейлор-Джой.
Среди сериалов за звание лучшего в жанре драма поборются: Корона, Страна Лавкрафта, Мандалорец, Озарк и Рэтчед.
Лучший телесериал, мюзикл или комедия:
Эмили в Париже, Бортпроводница, Шиттс Крик, Тед Лассо.
Напомним,