Объявлены номинанты на премию Золотой глобус-2021

5 февраля 2021 11:15 Алла Лысак
Объявлены номинанты на премию Золотой глобус-2021
Объявлены номинанты на премию Золотой глобус-2021
кадр из сериала

28 февраля Голливудская ассоциация иностранной прессы вручит свои награды.

На днях стали известны номинанты на кинопремию Золотой глобус 2021 года. 

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Наибольшей интригой традиционно стали претенденты на звание лучшего фильма.

В жанре драма в список вошли следующие картины:

  • Отец,
  • Манк,
  • Земля кочевников,
  • Девушка, подающая надежды,
  • Суд над чикагской семеркой.

Звание Лучшего фильма в жанре мюзикл или комедии получит кто-то из следующего списка:

  • Борат 2,
  • Гамильтон,
  • Музыка,
  • Зависнуть в Палм-Спрингс,
  • Выпускной.

За звание лучшего драматического актера будут бороться Риз Ахмед, Чедвик Боузман, Энтони Хопкинс, Гэри Олдман и Тахар Рахим.

Лучшей актрисой в драматическом фильме может стать Виола Дэвис, Андра Дэй, Ванесса Кирби, Кэри Маллиган или Фрэнсис МакДорманд.

Лучший актер в комедии или мюзикле (претенденты)

  • Саша Барон Коэн,
  • Лин-Мануэль Миранда,
  • Дев Патель,
  • Джеймс Корден,
  • Энди Сэмберг.

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Список номинантов на звание лучшей актрисы в мюзикле или комедии:

  • Мария Бакалова,
  • Кейт Хадсон,
  • Мишель Пфайффер,
  • Розамунд Пайк,
  • Аня Тейлор-Джой.

Среди сериалов за звание лучшего в жанре драма поборются: Корона, Страна Лавкрафта, Мандалорец, Озарк и Рэтчед.

Лучший телесериал, мюзикл или комедия:

Эмили в Париже, Бортпроводница, Шиттс Крик, Тед Лассо.

Напомним,

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