Ход королевы: 5 причин посмотреть хитовый сериал Netflix о шахматах

Сериал Ход королевы является экранизацией романа американского классика Уолтера Тевиса.

На первом плане девушка-сирота, которая много лет старалась избавиться от тяги к наркотикам.

Атмосфера

Сериал переносит нас в 1960-е годы, и съемочная группа сделала все возможное, чтобы мы, телезрители, почувствовали себя частью того времени. Герои – типичные представители своего поколения, они очень живые, интересные, и дают понять о том, как жилось молодежи (и не только) несколько десятилетий назад.

Изюминка сериала – стиль главной героини, который меняется вместе с тем, как изменяется и ее статус.

Шахматы

Бет в каждой серии доказывает, что шахматы – это интересно.

Даже если вы не знаете фигур, а с игрой никогда не сталкивались, вы сможете познать новый мир вместе с главной героиней.

Сериал построен таким образом, что даже далекие от игры зрители получат все необходимые знания, например, в сцене со своим первым тренером Бет узнает правила и значения терминов. Этого достаточно, чтобы следить за игрой.

Визуальные приемы

Ход королевы: 5 причин посмотреть сериал Netflix о шахматах / кадр из сериала

Съемка и монтаж – прекрасно дополняют диалоги и придают каждой сцене символическое содержание.

Иногда герои даже ломают четвертую стену, заставляя зрители оставаться рядом. Вам рассказывают, что будет дальше, с вами почти советуются. Интеллектуальные противостояния настолько увлекают, что остаться в стороне нереально, вы обязательно встанете на сторону героя.

Социальная составляющая

И все же Ход королевы – это не об успехе, а о борьбе за успех, нам показывают девушку, которая с детства увлекается транквилизаторами. Психотропные вещества вызывают привыкание, с этим и приходится бороться Бет.

В сериале очень много психологизма, раскрывается и детская травма Бет, и причины ее тяги к алкоголю.

Весь внутренний мир девушки предстает перед зрителем без прикрас с запрещенных тем.

Политика

В центре сюжета противостояние шахматистов из США и СССР, многие ожидали, что создателей понесет куда-то в сторону карикатурщины. Но на деле получилось очень свежо и правильно, эпоха остается в стороне, но воздействует на каждого.

Ход королевы: 5 причин посмотреть сериал Netflix о шахматах / кадр из сериала

Напомним,