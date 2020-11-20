Ход королевы: 5 причин посмотреть хитовый сериал Netflix о шахматах
Сериал Ход королевы является экранизацией романа американского классика Уолтера Тевиса.
На первом плане девушка-сирота, которая много лет старалась избавиться от тяги к наркотикам.
Атмосфера
Изюминка сериала – стиль главной героини, который меняется вместе с тем, как изменяется и ее статус.
Шахматы
Бет в каждой серии доказывает, что шахматы – это интересно.
Даже если вы не знаете фигур, а с игрой никогда не сталкивались, вы сможете познать новый мир вместе с главной героиней.
Сериал построен таким образом, что даже далекие от игры зрители получат все необходимые знания, например, в сцене со своим первым тренером Бет узнает правила и значения терминов. Этого достаточно, чтобы следить за игрой.
Визуальные приемы
Иногда герои даже ломают четвертую стену, заставляя зрители оставаться рядом. Вам рассказывают, что будет дальше, с вами почти советуются. Интеллектуальные противостояния настолько увлекают, что остаться в стороне нереально, вы обязательно встанете на сторону героя.
Социальная составляющая
И все же Ход королевы – это не об успехе, а о борьбе за успех, нам показывают девушку, которая с детства увлекается транквилизаторами. Психотропные вещества вызывают привыкание, с этим и приходится бороться Бет.
В сериале очень много психологизма, раскрывается и детская травма Бет, и причины ее тяги к алкоголю.
Весь внутренний мир девушки предстает перед зрителем без прикрас с запрещенных тем.
Политика
Напомним,