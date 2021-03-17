Ольга Сумская эмоционально отреагировала на критику публики про переезд дочери в Россию

17 марта 2021 22:05 Юлия Туренко
Ольга Сумская эмоционально отреагировала на критику публики про переезд дочери в Россию
Актриса Ольга Сумская с дочкой Антониной
instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская стала гостьей программы "TalaVision", где прокомментировала переезд старшей дочери Тони в Россию.

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Народная артистка Украины отметила, что Антонина Паперная живет в РФ уже как 10 лет. Ольга Сумская рассказала, как ее наследница там оказалась и что этому поспособствовало.

Актриса вспомнила, что еще в 17-летнем возрасте Тоня изъявила желание поступать в театральный институт им. Бориса Щукина, которое заканчивал и ее отец – Народный артист Украины Евгений Паперный. Отправившись с родителями в Москву на сдачу экзаменов, девушка успешно все прошла. Но... передумала туда поступать.

Возможно, испугалась, – говорит Ольга Сумская. – Она вступает в вуз здесь, в Киеве, Академия искусств руководящих кадров, она ее заканчивает. Значит оно было ей нужно в то время.

Антонина Паперная / instagram.com/tony__pepper

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Спустя 4 года, когда Антонине уже исполнилось 21, она вновь решает поступать в Щукинское. И вновь успешно сдает все экзамены.

Ольга Сумская подчеркнула, что было это 10 лет назад. И сейчас, когда ее обвиняют в том, что Антонина уехала в Россию, артистку это очень возмущает.

Это было 10 лет назад. Это важный момент. А меня и сегодня обвиняют... Люди добрые, это собственная жизнь человека. Поэтому не имеете никакого права критиковать, замечать, что-то закидывать. До сих пор пишут. Ненормальные. Невежды. Постоянно эти комментарии забрасывают.

Владимир Яглыч и Антонина Паперная / instagram.com/tony__pepper

Отметим, что сейчас Антонина Паперная - мама двух замечательных деток. Актриса родила сына и дочь от российского актера Владимира Яглыча, с которым проживает в гражданском браке.

Напомним,

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