Ольга Сумская впервые призналась в измене мужу
Актриса Ольга Сумская поделилась секретами личной жизни.
Этому разводу следовало не очень приятное событие. Оказывается, что живя в браке с Евгением, Сумская закрутила роман со своим нынешним супругом – актером Виталием Борисюком.
Об измене Ольги Евгений узнал совершенно случайно. В интервью программе «Светская жизнь» актриса рассказала, что Паперный увидел в ее сумочке фото другого мужчины. Им оказался Борисюк.
При этом снимок оказался в сумочке Сумской неслучайно. Она взяла его у Борисюка, когда впервые попала в его дом, и он показывал ей семейный фотоальбом.
Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже произошло, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотографию, говорю: «Подари мне» и положила себе в сумочку. Чего я не вытащила это фото?... Что вы думаете. Женя как-то нашел это фото и так: «Это что такое?» Я не понял! Значит так!... «И все», - откровенничает Ольга.
Сегодня, созерцая те годы, я думаю, я все сделала правильно. Я не жалею ни о чем, ведь я встретила мужчину своей мечты, с которым мне хорошо и по сей день, уже более 25 лет. Наши чувства проверены временем, испытаниями, разными колебаниями судьбы, - уверяет звезда.