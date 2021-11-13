Ольга Сумская впервые призналась в измене мужу

13 ноября 2021 01:20 Туренко Андрей
Ольга Сумская впервые призналась в измене мужу
Актриса Ольга Сумская
instagram.com/olgasumska

Актриса Ольга Сумская поделилась секретами личной жизни.

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За плечами у Ольги Сумской два брака. Первым супругом актрисы был актер Евгений Паперный, от которого она родила дочь Антонину. Но семейное счастье пары длилось недолго. Развелись они через четыре года после свадьбы.

Этому разводу следовало не очень приятное событие. Оказывается, что живя в браке с Евгением, Сумская закрутила роман со своим нынешним супругом – актером Виталием Борисюком.

Об измене Ольги Евгений узнал совершенно случайно. В интервью программе «Светская жизнь» актриса рассказала, что Паперный увидел в ее сумочке фото другого мужчины. Им оказался Борисюк.

При этом снимок оказался в сумочке Сумской неслучайно. Она взяла его у Борисюка, когда  впервые попала в его дом, и он показывал ей семейный фотоальбом.

Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже произошло, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотографию, говорю: «Подари мне» и положила себе в сумочку. Чего я не вытащила это фото?... Что вы думаете. Женя как-то нашел это фото и так: «Это что такое?» Я не понял! Значит так!... «И все», - откровенничает Ольга.

Ольга Сумская с мужем / instagram.com/olgasumska

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Актриса добавляет, что совершенно не сожалеет о содеянном. Рядом с Виталием Ольга безумно счастлива вот уже на протяжении 25 лет и воспитывает красавицу-дочь Анну.

Сегодня, созерцая те годы, я думаю, я все сделала правильно. Я не жалею ни о чем, ведь я встретила мужчину своей мечты, с которым мне хорошо и по сей день, уже более 25 лет. Наши чувства проверены временем, испытаниями, разными колебаниями судьбы, - уверяет звезда.

Ольга Сумская с мужем и дочкой / instagram.com/olgasumska
Напомним, 

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