Виталий Козловский назвал причину смерти папы
В 2021 году Виталий Козловский пережил личную трагедию.
Смерть отца для Виталия стала болезненным ударом. Певец старался окружать папу заботой, перевез в Киев и даже помог мужчине обустроить личную жизнь.
Лишь спустя сорок дней Козловский решил озвучить причину смерти папы. Певец признался, что у отца были серьезные проблемы с легкими. Одной из причин стало курение.
Он всегда тянул до последнего. На этот раз наказал себя и произошло то, что всегда происходило. Я просил ехать в больницу, но он попросил подождать до завтра. У папы были проблемы с легкими. Он всю жизнь курил. От легких остались маленькие кусочки, - рассказал Козловский в программе «Светская жизнь».
Напомним,