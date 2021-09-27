Виталий Козловский назвал причину смерти папы

27 сентября 2021 17:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Виталий Козловский назвал причину смерти папы
Певец Виталий Козловский
instagram.com/vkozlovskiy

В 2021 году Виталий Козловский пережил личную трагедию.

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В конце лета Виталий Козловский шокировал публику неожиданной новостью. В возрасте 74-х лет из жизни ушел его самый дорогой человек – папа. Случилось это 15 августа.

Смерть отца для Виталия стала болезненным ударом. Певец старался окружать папу заботой, перевез в Киев и даже помог мужчине обустроить личную жизнь.

Лишь спустя сорок дней Козловский решил озвучить причину смерти папы. Певец признался, что у отца были серьезные проблемы с легкими. Одной из причин стало курение.

Виталий Козловский с отцом / instagram.com/vkozlovskiy
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Однажды Виталий позвонил отцу и по голосу понял, что ему плохо. Артист просил Виталия Сергеевича ехать в больницу, но мужчина решил подождать до завтра.

Он всегда тянул до последнего. На этот раз наказал себя и произошло то, что всегда происходило. Я просил ехать в больницу, но он попросил подождать до завтра. У папы были проблемы с легкими. Он всю жизнь курил. От легких остались маленькие кусочки, - рассказал Козловский в программе «Светская жизнь».

Напомним, 

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