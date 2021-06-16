Виталий Козловский поделился упражнением для стального пресса

16 июня 2021 17:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Виталий Козловский поделился упражнением для стального пресса
Певец Виталий Козловский
instagram.com/vkozlovskiy

Певец Виталий Козловский рассказал, что ему помогает держать тело в тонусе и позволяет ли он себе летом полакомиться шашлыком.

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Артист может похвастаться отличной физической формой. Его прессу позавидует любой, но чтобы достичь таких результатов, Виталий Козловский ежедневно занимается спортом. И советует так делать каждому.

В любой непонятной ситуации занимайся спортом. Это никогда не будет лишним. Каждый день я делаю нагрузку на разные группы мышц. Мое любимое упражнение – висеть на турнике и поднимать ноги вверх. Это то, что лучше всего помогает вашему прессу стать стальным. К пляжному сезону я готов, у меня нет лишних килограммов и я чувствую себя эстетически комфортно, – отметил Виталий Козловский на съемках концерта «Українська пісня року 2020» для канала «Украина».

Певец Виталий Козловский / instagram.com/vkozlovskiy
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Благодаря интенсивным тренировкам певец может позволить себе любимую летнюю вкусность – шашлык. Хотя сам его никогда не мариновал и свинину не любит, но отдает предпочтение именно шашлыку из свиной вырезки.

Он намного сочнее и вкуснее. Поэтому учитывайте: если будете приглашать меня на шашлык, делайте его из хорошей свиной вырезки без лишнего жира, – пошутил артист.

Певец Виталий Козловский / instagram.com/vkozlovskiy
Напомним, 

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