Виталий Козловский поделился упражнением для стального пресса

Певец Виталий Козловский рассказал, что ему помогает держать тело в тонусе и позволяет ли он себе летом полакомиться шашлыком.

Артист может похвастаться отличной физической формой. Его прессу позавидует любой, но чтобы достичь таких результатов, Виталий Козловский ежедневно занимается спортом. И советует так делать каждому.

В любой непонятной ситуации занимайся спортом. Это никогда не будет лишним. Каждый день я делаю нагрузку на разные группы мышц. Мое любимое упражнение – висеть на турнике и поднимать ноги вверх. Это то, что лучше всего помогает вашему прессу стать стальным. К пляжному сезону я готов, у меня нет лишних килограммов и я чувствую себя эстетически комфортно, – отметил Виталий Козловский на съемках концерта «Українська пісня року 2020» для канала «Украина».

Певец Виталий Козловский / instagram.com/vkozlovskiy

Благодаря интенсивным тренировкам певец может позволить себе любимую летнюю вкусность – шашлык. Хотя сам его никогда не мариновал и свинину не любит, но отдает предпочтение именно шашлыку из свиной вырезки.

Он намного сочнее и вкуснее. Поэтому учитывайте: если будете приглашать меня на шашлык, делайте его из хорошей свиной вырезки без лишнего жира, – пошутил артист.

Певец Виталий Козловский / instagram.com/vkozlovskiy

Напомним,