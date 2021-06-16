Виталий Козловский поделился упражнением для стального пресса
16 июня 2021 17:35
Певец Виталий Козловский
instagram.com/vkozlovskiy
Певец Виталий Козловский рассказал, что ему помогает держать тело в тонусе и позволяет ли он себе летом полакомиться шашлыком.
Виталий Козловский ежедневно занимается спортом. И советует так делать каждому.Напомним,
В любой непонятной ситуации занимайся спортом. Это никогда не будет лишним. Каждый день я делаю нагрузку на разные группы мышц. Мое любимое упражнение – висеть на турнике и поднимать ноги вверх. Это то, что лучше всего помогает вашему прессу стать стальным. К пляжному сезону я готов, у меня нет лишних килограммов и я чувствую себя эстетически комфортно, – отметил Виталий Козловский на съемках концерта «Українська пісня року 2020» для канала «Украина».
Певец Виталий Козловский / instagram.com/vkozlovskiy
Он намного сочнее и вкуснее. Поэтому учитывайте: если будете приглашать меня на шашлык, делайте его из хорошей свиной вырезки без лишнего жира, – пошутил артист.
Певец Виталий Козловский / instagram.com/vkozlovskiy