Виталий Козловский кардинально сменил имидж: Вернулся в свои 16
Певец Виталий Козловский – один из самых ярких звезд на украинской сцене.
Славится Виталий и отменным чувством стиля. Каждый образ 36-летнего певца не только на красных дорожках, но и в повседневной жизни вызывает восхищение.
А на днях Козловский, неожиданно для самого себя, кардинально сменил имидж. Сейчас его практически не узнать. Артист избавился от своей изюминки – сбрил бороду и усы.
Сегодня я неожиданно вернулся в свои 16, – подписал одно из фото Козловский.
В следующих сториз Козловский рассказал, что сейчас его практически не узнают на улице. А коллега артиста Оля Цибульская в шутку объявила в розыск.