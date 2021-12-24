Виталий Козловский кардинально сменил имидж: Вернулся в свои 16

Певец Виталий Козловский – один из самых ярких звезд на украинской сцене.

При этом Виталий Козловский делает успехи не только в качестве певца, но и пробуют свои силы в других сферах. например, в роли ведущего и периодически выступает в роли эксперта известных шоу.

Славится Виталий и отменным чувством стиля. Каждый образ 36-летнего певца не только на красных дорожках, но и в повседневной жизни вызывает восхищение.

А на днях Козловский, неожиданно для самого себя, кардинально сменил имидж. Сейчас его практически не узнать. Артист избавился от своей изюминки – сбрил бороду и усы.

instagram.com/vkozlovskiy

Свой новый образ Виталий продемонстрировал в своем Инстаграм-сториз.

Сегодня я неожиданно вернулся в свои 16, – подписал одно из фото Козловский.

В следующих сториз Козловский рассказал, что сейчас его практически не узнают на улице. А коллега артиста Оля Цибульская в шутку объявила в розыск.

instagram.com/vkozlovskiy

Напомним,