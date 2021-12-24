Виталий Козловский кардинально сменил имидж: Вернулся в свои 16

24 декабря 2021 21:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Виталий Козловский кардинально сменил имидж: Вернулся в свои 16
Певец Виталий Козловский
instagram.com/vkozlovskiy

Певец Виталий Козловский – один из самых ярких звезд на украинской сцене.

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При этом Виталий Козловский делает успехи не только в качестве певца, но и пробуют свои силы в других сферах. например, в роли ведущего и периодически выступает в роли эксперта известных шоу.

Славится Виталий и отменным чувством стиля. Каждый образ 36-летнего певца не только на красных дорожках, но и в повседневной жизни вызывает восхищение.

А на днях Козловский, неожиданно для самого себя, кардинально сменил имидж. Сейчас его практически не узнать. Артист избавился от своей изюминки – сбрил бороду и усы.

instagram.com/vkozlovskiy
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Свой новый образ Виталий продемонстрировал в своем Инстаграм-сториз. 

Сегодня я неожиданно вернулся в свои 16, – подписал одно из фото Козловский.

В следующих сториз Козловский рассказал, что сейчас его практически не узнают на улице. А коллега артиста Оля Цибульская в шутку объявила в розыск. 

instagram.com/vkozlovskiy
Напомним, 

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