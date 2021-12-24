Звезда фильмов "Дюна" и "Ходячие мертвецы" Алисия Уитт сообщила, что ее родители найдены мертвыми
Актриса Алисия Уитт шокирована произошедшим. В один миг она потеряла самых родных людей.
Мертвых родителей 46-летней Алисии нашел ее двоюродный брат. Актриса попросила его наведаться в дом к матери и отцу, чтобы проверить, как у них дела.
Издание Telegram & Gazette сообщает, что брат Алисии вызвал полицию, чтобы те помогли ему попасть в дом. Когда они вошли в помещение, то обнаружили супругов мертвыми.
Актриса попросила сейчас поклонников и СМИ оставить ее в покое, чтобы прийти в себя. Алисия не может поверить в случившееся, пытается осмыслить этот поворот событий, называя все это абсурдом.
Напомним,