Звезда фильмов "Дюна" и "Ходячие мертвецы" Алисия Уитт сообщила, что ее родители найдены мертвыми

24 декабря 2021 00:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Звезда фильмов
Актриса Алисия Уитт
Fotobank / GettyImages

Актриса Алисия Уитт шокирована произошедшим. В один миг она потеряла самых родных людей.

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Американская актриса, сыгравшая в популярных фильмах "Дюна" и "Ходячие мертвецы", Алисия Уитт сообщила очень печальную новость. У звезды умерли родители.

Мертвых родителей 46-летней Алисии нашел ее двоюродный брат. Актриса попросила его наведаться в дом к матери и отцу, чтобы проверить, как у них дела.

Издание Telegram & Gazette сообщает, что брат Алисии вызвал полицию, чтобы те помогли ему попасть в дом. Когда они вошли в помещение, то обнаружили супругов мертвыми.

Алисия Уитт с мамой / instagram.com/aliciawitty

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Что стало причиной смерти родителей кинозвезды – пока что не сообщается. Известно, что на место происшествия была вызвана пожарная служба. Однако каких-то газов в воздухе выявлено не было.

Актриса попросила сейчас поклонников и СМИ оставить ее в покое, чтобы прийти в себя. Алисия не может поверить в случившееся, пытается осмыслить этот поворот событий, называя все это абсурдом.

Алисия Уитт с отцом / instagram.com/aliciawitty

Напомним,

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