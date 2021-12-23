Танці з зірками-2021: Тина Кароль призналась, почему не стала ведущей нового сезона шоу

В этом году поклонники «Танців зірками» были расстроены, ведь среди ведущих шоу не оказалось Тины Кароль.

В новом сезоне "Танців зірками" напарницей Юрия Горбунова стала Иванна Онуфрийчук. Ведущая встречала участников за кулисами и выведывала у них интересные истории о подготовке к танцам и говорила о личном.

Сама Кароль продолжительное время не решалась комментировать свое отсутствие в шоу. Но в преддверии Нового года певица дала интервью, в котором сделала сенсационное заявление.

Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук / пресс-служба канала 1+1

Оказалось, что Тина отказалась от роли ведущей за неделю до прямых эфиров «Танців зірками». Причина тому – интриги, которые за ее спиной крутили создатели популярного проекта.

Оказалось, что продюсеры параллельно вели переговоры с Иванной Онуфрийчук и хотели в новом сезоне сделать трио ведущих. Но Кароль эта идея не понравилась.

Более того, в интервью kp.ua Кароль заявила, что Иванна купила себе место ведущей проекта.

Не комментировала раньше свое отсутствие на этом проекте, отвечу в первый раз. В этом году мы договаривались с «Танцами» вести шоу, ударили по рукам, а за неделю до выхода в эфир мне говорят, что на паркете появится еще одна ведущая на коммерческой основе, - утверждает певица. - Оценив нашу панель ведущих, я сразу сказала, что не вижу в этом успеха, и отказалась. Это микроклимат, сценарная история. И я была права, не взлетел этот дуэт. И трио в таком формате тоже бы не взлетело.

Певица Тина Кароль / instagram.com/tina_karol

Напомним,