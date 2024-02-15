«Всі ми трошки Люда»: у мережі запустили флешмоб на підтримку ведучої «Сніданок з 1+1» Людмили Барбір

«Всі ми трошки Люда»:: у мережі запустили флешмоб на підтримку ведучої «Сніданок з 1+1» Людмили Барбір

Ведуча «Сніданок з 1+1» Людмила Барбір прокоментувала інцидент з її різким висловлюванням, яке, через технічну помилку, потрапило у прямий ефір на YouTube-канал проєкту.

Ранок 15 лютого розпочався для українців черговим ракетним обстрілом – кожен такий ранок щоразу наносить свій відбиток на моральний стан українців. Про це і повідомила Людмила Барбір.

Бачу повідомлення та коментарі щодо мого висловлювання після ефіру, яке випадково потрапило в трансляцію. Ті, хто мене добре знають, в курсі, що зазвичай я собі такого не дозволяю, але сьогоднішній ранок, коли росія влаштувала черговий ракетний обстріл, наніс свої відбитки... Перепрошую за це. Але водночас закликаю вас бути відкритими, виплескувати свої емоції, коли болить. Зараз ми всі травмовані, всім страшно, тож не залишайтеся зі своїми страхами наодинці. Люблю вас і ціную, – написала Людмила у соцмережах.

Колеги та користувачі соцмереж підтримали Людмилу і запустили флешмоб «Всі ми трішки Люда сьогодні».

Співведучий Барбір – Руслан Сенічкін опублікував спільне фото і підписав: «Знайте! Бува так, що ми – Люда! Je suis Liuda».

Ведуча «1+1 Марафон» і ТСН Соломія Вітвіцька прокоментувала допис Люди: «Костюм можна на аукціон уже виставляти))) люблю тебе». Співачка ROXOLANA написала: «життя, як воно є) ти – топ, костюм також».

Ведуча «1+1 Марафон» і ТСН Марічка Падалко написала у сторіс: «Люда вирішила сьогодні позмагатися зі мною в номінації «найбільший факап у ефірі». Я думала, що зуб складно переплюнути, але ти, Люся, сьогодні після повітряної «висловилася» за всіх нас! Ми ж ще дуже вміємо злість на ворогів екстраполювати на себе. Людка – ти бомба!».

Ведуча «Сніданку з 1+1» Неля Шовкопляс прокоментувала: «Люсь, ми всі живі люди! Буває різне. Ідеальних немає! Обіймаю! Ти – топ! Костюм – також! А матюки – покажіть мені святу людину, яка жодного разу не сказала подібного слова за життя, особливо зараз… Тому, не ідеалізуємо і будемо добріші одне до одного»

Дивіться «Сніданок з 1+1» по буднях з 6:30 до 9:30 на телеканалі «1+1 Україна».