Michelle Andrade и Позитив рассказали о странных предложениях со стороны фанатов

23 декабря 2021 22:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Michelle Andrade и Позитив рассказали о странных предложениях со стороны фанатов
Michelle Andrade и Позитив
пресс-служба Нового канала

За кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) Michelle Andrade и Позитив рассказали о подкатах в соцсетях.

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Звездный статус – это порой очень тяжелое бремя. Ведь из-за популярности к артистам могут обращаться с очень странными, а иногда даже пугающими предложениями. Звезды уже научились воспринимать это как неотъемлемую часть своей профессии и стараются не реагировать на провокации и подкаты фанатов, но вспоминать такие случаи все равно смешно.

Например, участника группы MOZGI Позитива с почти 20-летним опытом в украинском шоу-бизнесе уже ничем не удивить. Фанатки подкатывали к артисту даже когда он был женат, а после развода предложений посыпалось еще больше.

В эпоху интернета приходят довольно откровенные предложения типа «сфоткай мне…» и все остальное. Из самого необычного, пожалуй, «Вы нравитесь моей маме, она вас слушает», – поделился певец за кулисами шоу «Хто зверху?»

Певец Позитив / пресс-служба Нового канала
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А вот коллега Позитива, украино-боливийская певица и ведущая трепел-шоу «Орел и Решка. Земляне» Michelle Andrade еще привыкает к странностям, которые могут выдавать фанаты в директе в попытках привлечь ее внимание.

Мне очень странно и забавно, когда парни сами себе придумывают истории. Например, что мы где-то уже встретились или «ты – моя будущая жена», «почему ты мне не отвечаешь, вчера же отвечала»… Когда я это читаю, то становится немного страшно. Я в интернете не знакомлюсь, очень не люблю это дело, – рассказала артистка.

Певица Michelle Andrade / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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