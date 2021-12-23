Michelle Andrade и Позитив рассказали о странных предложениях со стороны фанатов
За кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) Michelle Andrade и Позитив рассказали о подкатах в соцсетях.
Например, участника группы MOZGI Позитива с почти 20-летним опытом в украинском шоу-бизнесе уже ничем не удивить. Фанатки подкатывали к артисту даже когда он был женат, а после развода предложений посыпалось еще больше.
В эпоху интернета приходят довольно откровенные предложения типа «сфоткай мне…» и все остальное. Из самого необычного, пожалуй, «Вы нравитесь моей маме, она вас слушает», – поделился певец за кулисами шоу «Хто зверху?»
Мне очень странно и забавно, когда парни сами себе придумывают истории. Например, что мы где-то уже встретились или «ты – моя будущая жена», «почему ты мне не отвечаешь, вчера же отвечала»… Когда я это читаю, то становится немного страшно. Я в интернете не знакомлюсь, очень не люблю это дело, – рассказала артистка.