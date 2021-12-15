Актер сериала "Игры детей старшего возраста" Андрей Саминин рассказал, как отреагировал на выбор будущей профессии дочери

20 декабря в 21:00 на канале «Украина» состоится премьера остросюжетной мелодрамы «Игры детей старшего возраста». Одного из главных героев в 16-серийном сериале сыграл Андрей Саминин.

Накануне новогодних праздников зрителей канала «Украина» ожидает захватывающая история. По словам Андрея Саминина, «Игры детей старшего возраста» – это триллер и в то же время детективная история. Она связана с недосказанностью, возникшей между людьми, которые скрывают свои истинные намерения.

Андрей Саминин и его жена Леся Самаева – востребованные актеры, у них довольно плотный график. Что же касается дочери, то звезда сериала на канале «Украина» пояснил: Маша стала актрисой волею судьбы, снявшись в нескольких проектах.

instagram.com/andriisaminin

Сейчас дочь учится на факультете международных отношений в Киево-Могилянской академии, – поделился актер в интервью для канала «Украина». – У Маши будет другая профессия. Мы с женой всячески ее в этом поддерживаем, потому что она получит классическое образование и знание языков. А дальше уже будет так, как она решит.

Актер не скрывает, что его обрадовал выбор дочери.

Я облегченно вздохнул, потому что актерская «кухня» сложна тем, что далеко не все от тебя зависит. Актер – человек подневольный, он постоянно находится в ожидании, – объяснил Андрей Саминин.

instagram.com/andriisaminin

Напомним,