Ольга Харлан рассказала о празднования Нового года и Рождества со своим парнем в Италии
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан говорит, что 2020-й и 2021-й года встречала в Италии вместе со своим бойфрендом, итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.
У них же Рождество 25 декабря, но мы праздновали и католическое, и наше, православное. На прошлый Новый год я приготовила оливье, мой молодой человек любит этот салат, купила красную икру. Но у них не едят так много, как у нас, нет таких больших застольев. Первый раз мне было немножко непонятно, потому что мы встречали Новый год в кругу его друзей – там почти не было еды, почти не веселились. У нас все только начинается 31 декабря и продолжается до 13 января, а у них Новым годом праздники заканчиваются. Поэтому 2021-ый мы встречали по моему сценарию, – смеясь, рассказала Ольга Харлан за кулисами праздничного шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна».
В то же время спортсменка призналась, что последние два года были для нее непростыми.
Тяжелый что 2020, что 2021 год. Потому что в 2020-м должны были быть Олимпийские игры, которые перенесли. Потом они все-таки состоялись, но для меня прошли неудачно, – отметила олимпийская чемпионка. – Этот Новый год буду праздновать со своей второй половинкой, может, уедем куда-то.
Напомним,