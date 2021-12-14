Ольга Харлан рассказала о празднования Нового года и Рождества со своим парнем в Италии

14 декабря 2021 22:41 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Ольга Харлан рассказала о празднования Нового года и Рождества со своим парнем в Италии
Ольга Харлан со своим парнем Луиджи
instagram.com/olgakharlan

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан говорит, что 2020-й и 2021-й года встречала в Италии вместе со своим бойфрендом, итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.

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В интервью каналу «Украина» Ольга Харлан призналась, какими выдались для нее последние два года, а также рассказала о традициях празднования Нового года и Рождества в Италии. Спортсменка также отметила, что если у нас 31 декабря только начинаются праздники, то там уже все заканчивается.

У них же Рождество 25 декабря, но мы праздновали и католическое, и наше, православное. На прошлый Новый год я приготовила оливье, мой молодой человек любит этот салат, купила красную икру. Но у них не едят так много, как у нас, нет таких больших застольев. Первый раз мне было немножко непонятно, потому что мы встречали Новый год в кругу его друзей – там почти не было еды, почти не веселились. У нас все только начинается 31 декабря и продолжается до 13 января, а у них Новым годом праздники заканчиваются. Поэтому 2021-ый мы встречали по моему сценарию, – смеясь, рассказала Ольга Харлан за кулисами праздничного шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна».

Ольга Харлан со своим парнем Луиджи / instagram.com/olgakharlan

В то же время спортсменка призналась, что последние два года были для нее непростыми.

Тяжелый что 2020, что 2021 год. Потому что в 2020-м должны были быть Олимпийские игры, которые перенесли. Потом они все-таки состоялись, но для меня прошли неудачно, – отметила олимпийская чемпионка. – Этот Новый год буду праздновать со своей второй половинкой, может, уедем куда-то.

Ольга Харлан со своим парнем Луиджи / instagram.com/olgakharlan

Напомним,

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личная жизнь звезд Новый год Рождество традиции Ольга Харлан новости Новорічна МАСКА на каналі Україна

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