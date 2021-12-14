Ольга Харлан рассказала о празднования Нового года и Рождества со своим парнем в Италии Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Ольга Харлан со своим парнем Луиджи instagram.com/olgakharlan

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан говорит, что 2020-й и 2021-й года встречала в Италии вместе со своим бойфрендом, итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.