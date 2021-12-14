Нюша во второй раз стала мамой

Певица Нюша родила второго ребенка.

31-летняя артистка Нюша во второй раз стала мамой. Пополнение в семье звезды и ее супруга Игоря Сивова подтвердил официальный представитель пары.

Сами родители пока что молчат в своих социальных сетях. Известно лишь то, что у пары родился сын. Роды Нюши прошли в одной из частных клиник Дубае.

Сейчас в семье Нюши и Игоря подрастает старшая дочь Симба. Девочка родилась в 2018 году.

Певица Нюша с мужем и дочкой Симбой / instagram.com/nyusha_nyusha

И если новорожденный мальчик для Нюши стал вторым ребенком, то для ее мужа – четвертым. У Игоря от первого брака есть двое сыновей.

Напомним,