Нюша во второй раз стала мамой
Певица Нюша родила второго ребенка.
Сами родители пока что молчат в своих социальных сетях. Известно лишь то, что у пары родился сын. Роды Нюши прошли в одной из частных клиник Дубае.
Сейчас в семье Нюши и Игоря подрастает старшая дочь Симба. Девочка родилась в 2018 году.
И если новорожденный мальчик для Нюши стал вторым ребенком, то для ее мужа – четвертым. У Игоря от первого брака есть двое сыновей.
Напомним,
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