Нюша во второй раз стала мамой

14 декабря 2021 14:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Нюша во второй раз стала мамой
Певица Нюша
instagram.com/nyusha_nyusha

Певица Нюша родила второго ребенка.

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31-летняя артистка Нюша во второй раз стала мамой. Пополнение в семье звезды и ее супруга Игоря Сивова подтвердил официальный представитель пары.

Сами родители пока что молчат в своих социальных сетях. Известно лишь то, что у пары родился сын. Роды Нюши прошли в одной из частных клиник Дубае.

Сейчас в семье Нюши и Игоря подрастает старшая дочь Симба. Девочка родилась в 2018 году.

Певица Нюша с мужем и дочкой Симбой / instagram.com/nyusha_nyusha

И если новорожденный мальчик для Нюши стал вторым ребенком, то для ее мужа – четвертым. У Игоря от первого брака есть двое сыновей.

Напомним,

 

 

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