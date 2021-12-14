Звезду комедии "Один дома" обвинили в насилии – подробности
Звезду культового сериала "Один дома" Девина Рэтрея обвинили в удушении и избиении.
Накануне Девин со своей возлюбленной отдыхали в номере отеля. Между парой возникла сильная ссора. Из номера доносились настолько громкие крики, что на место происшествия была вызвана полиция.
Однако на утро девушка уже стояла на пороге полицейского отделения, чтобы написать на своего парня заявление. В заявлении она написала, что Девин во время ссоры зажимал ей рот рукой и душил. Когда она укусила его за палец, он сильно ударил ее по лицу.
Напомним,