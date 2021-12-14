Звезду комедии "Один дома" обвинили в насилии – подробности

14 декабря 2021 13:41 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Звезду комедии
Актер Девин Рэтрей
Fotobank / GettyImages

Звезду культового сериала "Один дома" Девина Рэтрея обвинили в удушении и избиении.

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Американский актер Девин Рэтрей, прославившийся ролью старшего брата Кевина Маккалистера – Базза – в популярном сериале "Один дома", – был обвинен в насилии. Что же этому предшествовало?

Накануне Девин со своей возлюбленной отдыхали в номере отеля. Между парой возникла сильная ссора. Из номера доносились настолько громкие крики, что на место происшествия была вызвана полиция.

Актер Девин Рэтрей / Fotobank / GettyImages

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В тот вечер никого в отделение не забрали. Девушка Рэтрея была переселена в отдельный номер, и вроде бы конфликт улажен.

Однако на утро девушка уже стояла на пороге полицейского отделения, чтобы написать на своего парня заявление. В заявлении она написала, что Девин во время ссоры зажимал ей рот рукой и душил. Когда она укусила его за палец, он сильно ударил ее по лицу.

Напомним,

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