МАСКА 2 сезон: Оля Полякова с криками покинула эфир шоу
В восьмом выпуске любимого шоу-детектива миллионов «МАСКА», которое выходит по субботам в 21:00 на канале «Украина», произошел настоящий скандал.
Как так? Нет, что это такое? Люди, зачем вы здесь сидите? Сейчас все, кто голосовал за то, чтобы маску сняли с Гориллы, поднимите руки – обратилась звездный детектив шоу «МАСКА» Оля Полякова к зрителям в зале. – Как можно взять и забрать у человека с таким голосом шанс выиграть? Люди, вы что?
Но не только Оля Полякова – шокированы были все! Олег Винник тоже не удержался и вышел на сцену, поддержать свою любимицу.
Олег Винник ранее говорил, что ради Гориллы покинет шоу. Так вот – я точно ухожу из «МАСКИ» – все! – заявила возмущенная звезда в эфире проекта.
Смотрите новый выпуск любимого шоу миллионов «МАСКА» в субботу, 18 декабря, в 21:00 на канале «Украина».
Напомним,