МАСКА 2 сезон: Оля Полякова с криками покинула эфир шоу

13 декабря 2021 13:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

МАСКА 2 сезон: Оля Полякова с криками покинула эфир шоу
МАСКА 2 сезон: Оля Полякова
пресс-служба канала Украина

В восьмом выпуске любимого шоу-детектива миллионов «МАСКА», которое выходит по субботам в 21:00 на канале «Украина», произошел настоящий скандал.

Читайте такжеПотап признался, что длительное время у него были комплексы из-за внешности
В конце 8-го выпуска гипершоу МАСКА зрители в зале должны были выбрать героя, который попадет в полуфинал проекта. Так, к Мухомору, Скандалу, Тигру, Работу и Жирафе присоединился рокер Котик, а вся страна узнала имя звезды под маской романтичной Гориллы. Ее, кстати, эксперты прозвали лучшей вокалисткой проекта.

Как так? Нет, что это такое? Люди, зачем вы здесь сидите? Сейчас все, кто голосовал за то, чтобы маску сняли с Гориллы, поднимите руки – обратилась звездный детектив шоу «МАСКА» Оля Полякова к зрителям в зале. – Как можно взять и забрать у человека с таким голосом шанс выиграть? Люди, вы что?

МАСКА 2 сезон / пресс-служба канала Украина

Но не только Оля Полякова – шокированы были все! Олег Винник тоже не удержался и вышел на сцену, поддержать свою любимицу.

Олег Винник ранее говорил, что ради Гориллы покинет шоу. Так вот – я точно ухожу из «МАСКИ» – все! – заявила возмущенная звезда в эфире проекта.

Читайте такжеСергей Притула рассказал, как однажды выступал перед 40-тысячной публикой: Зірвав горлянку
Однако все же зрители сделали свой выбор и в восьмом выпуске была раскрыта Горилла, в костюме которой пряталась известная певица TAYANNA. А вернется ли звездный детектив на свое кресло – зрители узнают в следующем выпуске гипершоу «МАСКА».

МАСКА 2 сезон / пресс-служба канала Украина

Смотрите новый выпуск любимого шоу миллионов «МАСКА» в субботу, 18 декабря, в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Оля Полякова канал Украина новости телешоу образы звезд скандалы звезд Маска телешоу 2021 шоу МАСКА МАСКА-2 МАСКА 2 сезон скандал

Материалы по теме

Ксения Мишина назвала причину, из-за чего рассталась с Александром Эллертом
Новости

Ксения Мишина назвала причину, из-за чего рассталась с Александром Эллертом
Стосується кожного: Родители-соседи (эфир от 13.12.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Родители-соседи (эфир от 13.12.2021)
Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 13.12.2021
Анонсы на ТВ

Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 13.12.2021
Гороскоп на 14 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 14 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Не повезло: названа группа крови, носители которой стареют быстрее остальных

Не повезло: названа группа крови, носители которой стареют быстрее остальных
Ученые назвали витамин, дефицит которого провоцирует повышенное давление

Ученые назвали витамин, дефицит которого провоцирует повышенное давление
Несколько знаков зодиака будут вознаграждены судьбой за свой труд в 2022: их ждет сказочное богатство

Несколько знаков зодиака будут вознаграждены судьбой за свой труд в 2022: их ждет сказочное богатство
В чем встречать Новый год 2022: цвета для привлечения денег, удачи и любви

В чем встречать Новый год 2022: цвета для привлечения денег, удачи и любви

Популярное видео

Я заберу твою семью: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 13.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 13.12.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2021)
Холостячка 2 сезон. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 10.12.2021

Холостячка 2 сезон. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 10.12.2021
МастерШеф-11: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2021)

МастерШеф-11: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK