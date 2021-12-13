МАСКА 2 сезон: Оля Полякова с криками покинула эфир шоу

В восьмом выпуске любимого шоу-детектива миллионов «МАСКА», которое выходит по субботам в 21:00 на канале «Украина», произошел настоящий скандал.

В конце 8-го выпуска гипершоу МАСКА зрители в зале должны были выбрать героя, который попадет в полуфинал проекта. Так, к Мухомору, Скандалу, Тигру, Работу и Жирафе присоединился рокер Котик, а вся страна узнала имя звезды под маской романтичной Гориллы. Ее, кстати, эксперты прозвали лучшей вокалисткой проекта.

Как так? Нет, что это такое? Люди, зачем вы здесь сидите? Сейчас все, кто голосовал за то, чтобы маску сняли с Гориллы, поднимите руки – обратилась звездный детектив шоу «МАСКА» Оля Полякова к зрителям в зале. – Как можно взять и забрать у человека с таким голосом шанс выиграть? Люди, вы что?

МАСКА 2 сезон / пресс-служба канала Украина

Но не только Оля Полякова – шокированы были все! Олег Винник тоже не удержался и вышел на сцену, поддержать свою любимицу.

Олег Винник ранее говорил, что ради Гориллы покинет шоу. Так вот – я точно ухожу из «МАСКИ» – все! – заявила возмущенная звезда в эфире проекта.

Однако все же зрители сделали свой выбор и в восьмом выпуске была раскрыта Горилла, в костюме которой пряталась известная певица TAYANNA. А вернется ли звездный детектив на свое кресло – зрители узнают в следующем выпуске гипершоу «МАСКА».

МАСКА 2 сезон / пресс-служба канала Украина

Смотрите новый выпуск любимого шоу миллионов «МАСКА» в субботу, 18 декабря, в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,