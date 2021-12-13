Сергей Притула рассказал, как однажды выступал перед 40-тысячной публикой: Зірвав горлянку

Во Всемирный день футбола, который отмечается 10 декабря, ведущий шоу «Хто зверху?» и «Дети против звезд» (Новый канал) рассказал о самой большой толпе, с которой ему посчастливилось работать.

Представить украинское телевидение без ведущего Сергея Притулы невозможно. За его плечами – работа в десятках шоу и проектов, сейчас он ведет «Хто зверху?» и «Дети против звезд» на Новом канале. При этом мужчина общается с публикой не только через экран телевизора, но и вживую.

Я багато років віддав творчості – не тільки зйомкам у павільйоні, в мене була і бурхлива гастрольна діяльність. Найбільша аудиторія, перед якою я працював з мікрофоном, – 40 тисяч чоловік! – рассказал Сергей Притула во время съемок 11 сезона «Хто зверху?».

Телеведущий Сергей Притула / instagram.com/siriy_ua

Правда, это выступление не было связано с работой на сцене в привычном для Сергея амплуа конферансье или актера разговорного жанра.

Це було у Харкові перед футбольним матчем Україна-Туреччина. Мені просто дали в руки мікрофон і сказали: «Йди, заводь стадіон». Разом зі всім стадіоном ми дуже гарно бавилися, розважалися, – вспомнил ведущий Нового канала. – Я зірвав горлянку, як завжди на футболі. Це були незабутні емоції! Хто був наживо на тому матчі – респект вам, повага і до нових зустрічей.

Смотрите 11 сезон развлекательного шоу «Хто зверху?» по четвергам в 19:00 на Новом канале!

Напомним,