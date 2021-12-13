Ирина Федишин рассказала, как чуть не стала женой священника, и почему против брачного контракта

Эксклюзивно в программе «Випы и Топы» на канале 2+2 известная украинская певица Ирина Федышин рассказала, как едва не стала женой священника и почему работает без продюсерского контракта.

Популярная украинская исполнительница Ирина Федишин замужем уже 15 лет. Виталий Човнык – муж певицы, а также ее продюсер. Когда пара только познакомилась, Виталий учился в духовной семинарии и готовился стать священником.

Мы начали встречаться, а Виталий должен был уезжать на учебу в Ватикан, – вспоминает певица. – Как сейчас помню: я пришла к нему, а там собрались священники. Они начали меня допрашивать и даже запугивать: готова ли я быть в будущем женой священника? А что буду делать со своей творческой карьерой? А смогу ли уехать жить в село? Я тогда сразу четко ответила, что готова.

Ирина Федишин с мужем / instagram.com/irynafedyshyn

Однако Виталий Човнык не принял сан священнослужителя, а решил полностью погрузиться в развитие творчества Ирины Федишин, став не только мужем певицы, но и ее продюсером.

Певица рассказала, что все накопленные сбережения муж вложил в развитие творчества, сценические образы, покупал музыкальные инструменты. В начале пути супруги соглашались на концерты в любых условиях. Выступали в помещениях без отопления, а как-то Ирина дала 8 концертов подряд в новогоднюю ночь.

Также одна из самых востребованных певиц украинского шоу-бизнеса призналась, что против любых контрактов, как брачных, так и продюсерских.

Мы семейная пара и полностью доверяем друг другу. О каких продюсерских контрактах может идти речь? – говорит Ирина.

Ирина Федишин с сыновьями / instagram.com/irynafedyshyn

В работе Виталий Човнык не делает поблажек своей звездной супруге и требует максимальной отдачи.

Я не была в декрете ни разу. Гастролировала, будучи на 8 месяце беременности, а первый концерт дала уже через неделю после рождения второго сына. Кормила между перерывами и выходила на опять на сцену, – поделилась певица Ирина Федишин.

Напомним,