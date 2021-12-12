Холостячка-2: финалист проекта Дмитрий Шевченко закрутил роман с соседкой Златы Огневич

12 декабря 2021 02:10 Туренко Андрей
Холостячка-2: финалист проекта Дмитрий Шевченко закрутил роман с соседкой Златы Огневич
Финалист проекта «Холостячка-2» Дмитрий Шевченко
instagram.com/dmitrij_sheff

На проекте «Холостячка-2» состоялся долгожданный финал.

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К сожалению, для главной героини 2 сезона «Холостячки» Златы Огневич финал проекта преподнес не очень приятные воспоминания. Певица не смогла построить отношения с победителем Андреем Задворным.

Но в пост-шоу «Жизнь после проекта» было место и приятным новостям. Некоторым участникам «Холостячки-2» после вылета из шоу удалось устроить свою личную жизнь.

Одним из счастливчиков оказался финалист проекта - Дмитрий Шевченко. После поражения мужчина долго приходил в себя. Но он смог пережить отказ Златы и открыть свое сердце новой любви.

Финалист проекта «Холостячка-2» Дмитрий Шевченко / instagram.com/dmitrij_sheff

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В пост-шоу «Жизнь после проекта» Дмитрий признался, что сейчас перебывает в отношениях. Более того, новая девушка мужчины живет в одном доме и даже в одном подъезде с Огневич.

Однозначно мне хорошо с этим человеком, однозначно есть чувства. Я хочу дальше строить отношения с этим человеком. Спокойно, коршунов вокруг нет, никто не мешает, - писал Шевченко.

Финалист проекта «Холостячка-2» Дмитрий Шевченко / instagram.com/dmitrij_sheff
Имени своей избранницы Дмитрий называть не стал. А вот ведущий Григорий Решетник предположил, что его новой возлюбленной может быть участница шоу «Холостяк» Катя Шеффер, которая как раз и проживает в одном подъезде дома с Огневич.

Напомним, 

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