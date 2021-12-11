Холостячка-2: участник проекта Олег Плахотнюк сделал предложение своей бывшей

В эфире 2 сезона пост-шоу «Холостячка. Жизнь после проекта» зрителей ждало множество сюрпризов и неожиданных поворотов событий.

Главный из них, конечно же, касался отношений Златы Огневич и Андрея Задворного. В эфире пост-шоу «Холостячка. Жизнь после проекта» стало известно, смогла ли пара сохранить свои отношения после финала.

Также в эфире пост-шоу двое участников реалити сделали своим любимым предложение. Один из счастливчиков - Олег Плахотнюк. Избранницей мужчины стала его бывшая гражданская жена Яна.

Пара пыталась построить семью еще до того, как Олег пошел на проект «Холостячка». У них даже есть общая дочь. Но даже ребенок тогда не смог сохранить их семью.

Участник проекта «Холостячка-2» Олег Плахотнюк / instagram.com/superolegodessa

Но после вылета Плахотнюка из проекта все изменилось. В пост-шоу мужчина заявил, что понял, какие ошибки допускал в отношениях с Яной. Он все переосмыслил и решил начать все с чистого листа.

При этом начать новую жизнь Олег решил с ответственного поступка. В эфире пост-шоу он неожиданно для всех сделал предложение своей возлюбленной.

Ты подарила мне отличную дочь. Ты делаешь меня действительно счастливым мужчиной. Но благодаря проекту я понял, что кое-что сделал не так. Сейчас я хочу это исправить. Я хочу, чтобы ты стала моей женой, - заявил мужчина.

Напомним,