МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Гориллы

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Гориллы

11 декабря на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 8 выпуск гипершоу МАСКА. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Гориллы – читайте подробности в нашем материале.

11 декабря на канале Украина в эфир вышел 8 выпуск 2 сезона грандиозного гипершоу МАСКА . На сцене выступила семерка участников: противоречивый Скандал, меланхоличная Жирафа, одиночка Мухомор, бунтарь Котик, фантастический белый Тигр, высокотехнологичный Робот и романтичная Горилла.

Согласно голосованию в студии в номинацию попали Горилла и Котик. Зрители решили, что из этих участников покинет шоу в 8 выпуске и раскроет свою личность Горилла.

Сегодня интрига была раскрыта. За образом Гориллы скрывалась певица TAYANNA.

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Гориллы / пресс-служба канала Украина

Я сумела запутать, – говорит TAYANNA. – Думала, что меня первой угадает Оля Полякова, потому что мы с ней работаем вместе. Вообще мне сложно петь иначе и как-то завуалировать свой тембр, потому что он очень узнаваем. Я нашла только одну манеру, которой могла петь и которая действительно запутала детективов на первых двух выступлениях. Костюм был очень классный. Да, в нем достаточно жарко и тяжело, но думаю, как и всем участникам в своих образах. Просто в нем было неудобно сгибать конечности и двигаться. Но мне все понравилось!