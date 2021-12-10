МАСКА 2 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2021)

11 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 8 выпуск 2 сезона гипершоу МАСКА – украинской адаптации всемирно известного проекта The Masked Singer. 8 выпуск шоу МАСКА-2 смотрите онлайн на TV.UA.

Зрителей гипершоу МАСКА 2 сезон ожидает шикарный и очень интересный эфир, ведь на одной сцене выступят 7 героев, личности которых нам еще не удалось рассекретить. Чем будут поражать маски в этот раз?

Противоречивый Скандал, меланхоличная Жирафа, одиночка Мухомор, бунтарь Котик, фантастический белый Тигр, высокотехнологичный Робот и романтичная Горилла – каждый из них сделал все возможное, чтобы остаться инкогнито, и продолжать борьбу за победу. Чем ближе к финалу, тем сложнее звездным детективам прийти к согласию и правильно разгадать участников.

8 выпуск оригинального шоу-детектива МАСКА-2 смотрите 11 декабря в 21:00 на канале Украина и онлайн на нашем сайте TV.UA.