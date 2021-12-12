Майли Сайрус сделала парное тату с бойфрендом Ким Кардашьян - фото

Певица Майли Сайрус продолжает украшать свое тело татуировками.

Удивительно, но факт - тело Майли Сайрус сейчас украшает более семидесяти татуировок. Каждая из них несет особенную ценность для 29-летней певицы.

А днях в эфире шоу «The Tonight Show» стало известно, что Майли сделала парную татуировку с нынешним бойфрендом Ким Кардашьян - Питом Дэвидсоном.

Певица Майли Сайрус / instagram.com/mileycyrus

С Питом Майли связывает многолетняя дружба. А вот парные татуировки звезды сделали несколько лет назад после их дуэта-скетча «The Baby Step» для шоу «Saturday Night Live».

Сейчас тела артистов украшает фраза «We babies» («Мы малыши»).

Это было очень темное время в нашей жизни, - сказал Пит.

Тату Майли Сайрус / instagram.com/mileycyrus

А Майли добавила: «Мы были одеты, как дети, и все казалось веселым и прекрасным».

В эфире шоу «The Tonight Show» Сайрус также решила впервые прокомментировать слухи об отношениях Пита со светской львицей Ким Кардашьян.

Пит Дэвидсон, как ты мог так со мной? Это должна была быть я. На том Lamborghini, покидающем прекрасный ресторан, - сказала певица.

Майли Сайрус и Пит Дэвидсон на шоу / instagram.com/mileycyrus

Напомним,