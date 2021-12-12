Майли Сайрус сделала парное тату с бойфрендом Ким Кардашьян - фото
Певица Майли Сайрус продолжает украшать свое тело татуировками.
А днях в эфире шоу «The Tonight Show» стало известно, что Майли сделала парную татуировку с нынешним бойфрендом Ким Кардашьян - Питом Дэвидсоном.
С Питом Майли связывает многолетняя дружба. А вот парные татуировки звезды сделали несколько лет назад после их дуэта-скетча «The Baby Step» для шоу «Saturday Night Live».
Это было очень темное время в нашей жизни, - сказал Пит.
А Майли добавила: «Мы были одеты, как дети, и все казалось веселым и прекрасным».
Пит Дэвидсон, как ты мог так со мной? Это должна была быть я. На том Lamborghini, покидающем прекрасный ресторан, - сказала певица.
Напомним,