Лидия Таран вместе с 14-летней дочкой покоряют Карпаты на лыжах - фото

12 декабря 2021 03:20 Туренко Андрей
Лидия Таран вместе с 14-летней дочкой покоряют Карпаты на лыжах - фото
Ведущая Лидия Таран
instagram.com/lidiyataran

Телеведущая Лидия Таран на днях отправилась на отдых.

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Ведущая Лидия Таран последовала примеру своей коллеги Марички Падалко. Звезда канала «1+1» сумела найти в своем плотном графике время, чтобы отправиться на отдых.

Только в отличие от Падалко, Лидия выбрала один из самых популярных курортов Украины. Вместе со своей дочкой Василисой ведущая отдыхает в Буковеле.

Эмоциями от отдыха в горах Таран поделилась на своей странице в Инстаграм. Вместе с наследницей ведущая смогла от души накататься на лыжах и насладиться красочными пейзажами.

Ведущая Лидия Таран / instagram.com/lidiyataran

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Много фотографий с отдыха Лилия пока не публиковала. Звезда решила ограничиться лишь снимками, на которых она с дочкой  стоит в очереди за горнолыжными снаряжениями.

Сезон открыт! На горах сегодня туманно, поэтому вот вам фотка из очереди в кассу. Мы с малышкой пошли кататься и желаем вам всем чудесной субботы, - написала в комментариях под снимками Таран.

Дочь Лидии Таран Василиса / instagram.com/lidiyataran

В комментариях к публикации фолловеры пожелали Лидии и ее дочери хорошего отдыха: «Приємного відпочинку», «Хорошої погоди, красуні», «Красуня, Ліда».

Напомним, 

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