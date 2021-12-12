Лидия Таран вместе с 14-летней дочкой покоряют Карпаты на лыжах - фото
Телеведущая Лидия Таран на днях отправилась на отдых.
Только в отличие от Падалко, Лидия выбрала один из самых популярных курортов Украины. Вместе со своей дочкой Василисой ведущая отдыхает в Буковеле.
Эмоциями от отдыха в горах Таран поделилась на своей странице в Инстаграм. Вместе с наследницей ведущая смогла от души накататься на лыжах и насладиться красочными пейзажами.
Сезон открыт! На горах сегодня туманно, поэтому вот вам фотка из очереди в кассу. Мы с малышкой пошли кататься и желаем вам всем чудесной субботы, - написала в комментариях под снимками Таран.
В комментариях к публикации фолловеры пожелали Лидии и ее дочери хорошего отдыха: «Приємного відпочинку», «Хорошої погоди, красуні», «Красуня, Ліда».
Напомним,