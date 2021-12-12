Внучка Софии Ротару восхитила публику стильным пляжным образом - фото

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко продолжает покорять публику яркими снимками со своих путешествий.

В этот раз Соня Евдокименко решила показать подписчикам, как вместе с возлюбленным, IT-предпринимателем Денисом Жадановым, отправилась на каникулы в солнечную Мексику.

Евдокименко вместе с бойфрендом наслаждаются купанием в море, невероятными закатами и открывают для себя новые гастрономические заведения.

На отдых пары выпал и день рождения Дениса. В теплых краях мужчина отметил свое 33-летие. По такому случаю Соня даже поделилась в своем блоге редким снимком с любимым.

И даже сейчас модель не перестает радовать своих фолловеров свежими фото с отдыха. Больше всего публика была восхищена снимком, на котором Соня позирует в пляжном образе.

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко / instagram.com/iamsofiaeve

В этот раз Соня выбрала черный купальник с тонкими завязками-веревочками и прозрачные сетчатые брюки с вышивкой, которые хорошо подчеркнули уже ее загоревшую кожу.

Завораживающие виды, этническая музыка и загадочные духовные обряды, - делится своими эмоциями от отдыха внучка Софии Ротару.

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко / instagram.com/iamsofiaeve

В комментариях к снимку публика засыпала Евдокименко множеством комплиментов, акцентируя внимание на идеальной фигуре девушки Сони: «Красивица», «Стройняжка», «Какая красивая девушка стала», «Хорошего отдыха».

Напомним,