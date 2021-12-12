Внучка Софии Ротару восхитила публику стильным пляжным образом - фото
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко продолжает покорять публику яркими снимками со своих путешествий.
Евдокименко вместе с бойфрендом наслаждаются купанием в море, невероятными закатами и открывают для себя новые гастрономические заведения.
На отдых пары выпал и день рождения Дениса. В теплых краях мужчина отметил свое 33-летие. По такому случаю Соня даже поделилась в своем блоге редким снимком с любимым.
И даже сейчас модель не перестает радовать своих фолловеров свежими фото с отдыха. Больше всего публика была восхищена снимком, на котором Соня позирует в пляжном образе.
Завораживающие виды, этническая музыка и загадочные духовные обряды, - делится своими эмоциями от отдыха внучка Софии Ротару.
В комментариях к снимку публика засыпала Евдокименко множеством комплиментов, акцентируя внимание на идеальной фигуре девушки Сони: «Красивица», «Стройняжка», «Какая красивая девушка стала», «Хорошего отдыха».
Напомним,