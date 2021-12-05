Внучка Софии Ротару поделилась редкими фотографиями со своим красавцем-бойфрендом

Внучка Софии Ротару порадовала публику новыми снимками со своим бойфрендом.

Внучка Софии Ротару сейчас не менее популярна, чем сама легендарная певица. Девушка подкупает аудиторию своей естественностью, талантом и красотой.

Публика восхищается чувством стиля Сони Евдокименко, любит наблюдать за ее модельным и певческим развитием, а также переживает за ее личную жизнь.

Не так давно Соня встретила свою новую любовь. Избранником 20-летней девушки стал ІT-предприниматель Денис Жаданов. На днях мужчине исполнилось 33 года.

Отметить свой день рождения Денис решил в теплых краях. Вместе с внучкой Ротару они отправились в романтическое путешествие – в один из курортов в Мексике.

Своим райским отдыхом Соня похвасталась в Инстаграм. В сториз модель опубликовала красочные фотографии с их прогулок по местным достопримечательностям.

Но больше всего фолловеры Евдокименко обрадовались фотографиям, на которых она позирует вместе с любимым. И это не удивительно, ведь Денис редкий гость в блоге модели.

Соня Евдокименко с бойфрендом / instagram.com/iamsofiaeve

Сам Жаданов также опубликовал в Инстаграм снимок с любимой. В комментариях мужчина поблагодарил всех фолловеров за поздравление. А вот что Соня подарила любимому – неизвестно.

Мне 33 года. Уже по традиции, я просыпаюсь ранним утром и встречаю восход солнца у океана. Празднуем с Соней, но думаю о многих людях. Спасибо всем, кто делает мою жизнь невероятной, – написал Денис.

Соня Евдокименко с бойфрендом / instagram.com/denzhadanov

Напомним,