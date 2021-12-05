Внучка Софии Ротару поделилась редкими фотографиями со своим красавцем-бойфрендом

5 декабря 2021 13:20 Туренко Андрей
Внучка Софии Ротару поделилась редкими фотографиями со своим красавцем-бойфрендом
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко
instagram.com/iamsofiaeve

Внучка Софии Ротару порадовала публику новыми снимками со своим бойфрендом.

Читайте такжеДаша Астафьева рассказала о жесткой критике фотографа во время ее первой обнаженной фотосессии
Внучка Софии Ротару сейчас не менее популярна, чем сама легендарная певица. Девушка подкупает аудиторию своей естественностью, талантом и красотой.

Публика восхищается чувством стиля Сони Евдокименко, любит наблюдать за ее модельным и певческим развитием, а также переживает за ее личную жизнь.

Не так давно Соня встретила свою новую любовь. Избранником 20-летней девушки стал ІT-предприниматель Денис Жаданов. На днях мужчине исполнилось 33 года.

Отметить свой день рождения Денис решил в теплых краях. Вместе с внучкой Ротару они отправились в романтическое путешествие – в один из курортов в Мексике.

Своим райским отдыхом Соня похвасталась в Инстаграм. В сториз модель опубликовала красочные фотографии с их прогулок по местным достопримечательностям.

Но больше всего фолловеры Евдокименко обрадовались фотографиям, на которых она позирует вместе с любимым. И это не удивительно, ведь Денис редкий гость в блоге модели.

Соня Евдокименко с бойфрендом / instagram.com/iamsofiaeve
Читайте такжеМАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Порося
Сам Жаданов также опубликовал в Инстаграм снимок с любимой. В комментариях мужчина поблагодарил всех фолловеров за поздравление. А вот что Соня подарила любимому – неизвестно.

Мне 33 года. Уже по традиции, я просыпаюсь ранним утром и встречаю восход солнца у океана. Празднуем с Соней, но думаю о многих людях. Спасибо всем, кто делает мою жизнь невероятной, – написал Денис.

Соня Евдокименко с бойфрендом / instagram.com/denzhadanov
Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд отдых звезд София Ротару социальные сети новости путешествия отдых Соня Евдокименко

Материалы по теме

Даша Астафьева рассказала о жесткой критике фотографа во время ее первой обнаженной фотосессии
Новости

Даша Астафьева рассказала о жесткой критике фотографа во время ее первой обнаженной фотосессии
Маричка Падалко на отдыхе в Египте похвасталась своим стальным прессом - фото
Новости

Маричка Падалко на отдыхе в Египте похвасталась своим стальным прессом - фото
Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2021)
Телешоу

Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2021)
Разница в возрасте - смотреть онлайн 8 серию от 02.12.2021
Сериалы

Разница в возрасте - смотреть онлайн 8 серию от 02.12.2021

Популярное на сайте

Павел Глоба назвал любимчиков Водяного Тигра: им повезет в 2022 году

Павел Глоба назвал любимчиков Водяного Тигра: им повезет в 2022 году
Ученые открыли две новые группы крови: проверьте, не являетесь ли вы их носителями

Ученые открыли две новые группы крови: проверьте, не являетесь ли вы их носителями
Александр Эллерт сделал сенсационное признание об отношениях с Ксенией Мишиной

Александр Эллерт сделал сенсационное признание об отношениях с Ксенией Мишиной
Категорически запрещено переедать: ученые назвали группу крови людей, склонных к ожирению

Категорически запрещено переедать: ученые назвали группу крови людей, склонных к ожирению

Популярное видео

Крылья бабочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.11.2021)

Крылья бабочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.11.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)
Холостячка-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 03.12.2021)

Холостячка-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 03.12.2021)
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK