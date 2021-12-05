Тоня Матвиенко впервые рассказала о расставании родителей

5 декабря 2021 01:20 Туренко Андрей
Тоня Матвиенко впервые рассказала о расставании родителей
Певица Тоня Матвиенко
instagram.com/tonya_matvienko

Одно из последних интервью Нины Матвиенко наделало шума в обществе.

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В программе «Позаочі» на канале Интер Нина Матвиенко впервые за долгое время затронула тему личной жизни. Каким же было удивление публики, когда легендарная звезда призналась, что не живет со своим мужем Петром.

Когда это признание начали тиражировать десятки СМИ, а саму Нину Митрофановну забрасывать со всех сторон вопросами, она не выдержала и все-таки заявила, что погорячилась с подобным заявлением.

Нина Матвиенко с мужем / instagram.com/tonya_matvienko
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С мужем Нина Митрофановна не рассталась. Просто они решили пожить отдельно. Сейчас в конфликт родителей вмешалась их дочь Тоня. Сделала она это в эфире программы «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Они не развелись официально. Они разошлись. Ну, устали друг от друга. Это ведь нормально. Взрослые люди сами решают. Все-таки прожили 40 лет, нас вырастили трое детей. Пусть побудут сами. Я нормально отношусь. Если им спокойнее друг без друга, это лучше, чем, когда-то есть ссоры, раздражение друг на друга. Когда люди хотят побыть в покое, сами пожить, – поделилась Тоня.

Тоня и Нина Матвиенко / instagram.com/tonya_matvienko
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При этом сама Тоня в скором времени также планирует покинуть отчий дом. Вместе со своим мужем Арсеном Мирзояном они недавно купили квартиру, в которой сейчас доделывается ремонт.

Семья Нины Матвиенко / instagram.com/tonya_matvienko
Напомним, 

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