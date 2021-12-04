Евгений Кошевой сделал оригинальные татуировки, которые посвятил жене и детям - фото

4 декабря 2021 13:50 Туренко Андрей
Евгений Кошевой сделал оригинальные татуировки, которые посвятил жене и детям - фото
Ведущий и юморист Евгений Кошевой
instagram.com/evgenii.koshevoi

Всегда приятно наблюдать за счастливыми парами. Например, за семьей Евгения Кошевого.

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Ведущий проекта «Лига смеха» Евгений Кошевой вместе с женой Ксенией живут в браке уже 14 лет. И, судя по всему, их чувства друг к другу с каждым годом становятся только крепче.

Пара воспитывает двоих замечательных дочек – 13-летнюю Варвару и 7-летнюю Серафиму. А ради друг друга супруги даже готовы совершать смелые поступки.

Евгений Кошевой с женой / instagram.com/evgenii.koshevoi
На днях Евгений и Ксения решили еще больше укрепить свои отношения. Для этого они посетили тату-салон, в котором сделали татуировки с оригинальными надписями.

Евгений сделал себе две татуировки. Первая надпись содержит первые буквы имен жены и дочек ведущего – «KseVarSim», а вторая надпись на латыни «mihi reginae aeternus», что в переводе означает «навсегда мои королевы».

Татуировка Евгения Кошевого / instagram.com/evgenii.koshevoi
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Весь процесс работы тату-мастера Кошевой демонстрировал в своем Инстаграм-сториз. Актер держался молодцом, хотя было видно, что это было больно.

Вперед, за новыми ощущениями, – подписал одно из сториз Евгений.

Ксения не отстала от любимого мужа. Женщина также сделала себе татуировку под грудью. Но вот, какую надпись она себе набила, пока неизвестно.

Евгений Кошевой с женой / instagram.com/evgenii.koshevoi
Напомним, 

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