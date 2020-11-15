Евгений Кошевой из "Квартал 95" отрастил волосы на голове, усы и бороду: лысый уже не тот
15 ноября 2020 12:00
Катерина Даниленко
Актер "Студии Квартал 95" Евгений Кошевой
социальная сеть Instagram
Звезда "Студии Квартал 95" Евгений Кошевой удивил поклонников смелым экспериментом с внешностью.
Совсем недавно шоумен
сообщил своим подписчикам, что поспорил с другим юмористом Юрием Ткачем, что не будет брить волосы ко дню его рождения. Он сдержал обещание и пришел на вечеринку в стиле 80-х с небольшим «ежиком» на голове, однако, как оказалось, останавливаться на этом он не собирается.
Евгений Кошевой с женой / социальная сеть Instagram
Вчера артист опубликовал еще одно фото в новом образе, на котором у него красуются довольно заметные усы и щетина. По словам Кошевого, он впервые за 19 лет решился на такое преображение.
Евгений Кошевой / социальная сеть Instagram
Фолловеры бурно отреагировали на изменившегося кумира. Многие привыкли к лысому Кошевому, поэтому новый образ им не пришелся по душе: «В таком виде выглядит старше», «Зачем эти эксперименты? До этого было лучше», «На бездомного похож», «Женя, верните лысину!», «Может не надо так кардинально?», «Поправился и зарос. Это 2020 год так влияет?», «Усы лишние точно».
Напомним,