Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни: ушла легенда

Сегодня, 14 ноября, не стало одного из великих артистов театра и кино Армена Джигарханяна.

О трагедии сообщил близкий друг народного артиста СССР Артур Согомонян. Причиной смерти мужчина назвал возраст Артема Борисовича и его болезни.

Сегодня утром перестало биться сердце великого человека, гениального актера, режиссера и учителя ‒ Армена Борисовича Джигарханяна,

‒ написал Согомонян в своей соцсети.

В 2018 году актер попал в больницу с инфарктом и находился некоторое время в коме. Тогда звезде советского кино удалось восстановиться и даже вернутся к нормальной жизни. Он продолжал участвовать в спектаклях и сниматься в кино, однако часто жаловался на сердце.

Последний год актер редко появлялся на публике, а летом мужчина пережил инсульт.

Армен Джигарханян в молодости / социальная сеть Instagram

Режиссерских работ, ролей в кино и театре Армена Джигархяняна не счесть. Наибольшую популярность ему принесли такие работы: «Здравствуй, это я!», «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя2, «Тегеран-43», «Город Зеро», «Паспорт», «Цареубийца». Кроме работы на сцене, Джигарханян также озвучивал мультфильмы. В частности, именно его голосом говорит Волк из мультфильма «Жил-был пес».

Напомним,