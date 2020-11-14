Никита Добрынин и Даша Квиткова обзавелись недвижимостью в столице ‒ первые фото апартаментов
В своих микроблогах молодожены Никита Добрынин и Даша Квиткова рассказали о серьезной покупке, которая еще с детства была в их планах.
В Instagram знаменитости опубликовали фотографии, сделанные возле входа в новое семейное гнездышко. Подробно показывать жилище пара не спешит, так как там еще до весны будут проходить ремонтные работы.
До последнего держали интригу. Очень хотелось, чтобы оформление всех документов прошло удачно и это теперь одно из самых важных событий в нашей жизни. Друзья, это просто что-то нереальное. Когда заходишь в здание и представляешь, как все будет обустроено. Здесь спальная комната, а здесь гостиная и кабинет. А как представлю, что после работы, подъезжаю ко двору, и меня встречает любимая. Поверьте, непередаваемо,‒ делится эмоциями Никита.
Дом, по словам Добрынина, не одноэтажный. Молодая семья уже мечтает принимать в нем родственников и друзей. Кроме того, мужчина планирует оснастить помещение спортзалом и кинотеатром.
Сегодня мы горды собой, как никогда. Потому что вместе мы смогли сделать то, о чем мечтали по-отдельности в детстве. Теперь у нас две недвижимости. Квартира и дом… Пожалуйста, не прекращайте мечтать, даже если ваши крылья пытаются срезать,‒ написала на своей странице блогер.
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