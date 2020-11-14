Никита Добрынин и Даша Квиткова обзавелись недвижимостью в столице ‒ первые фото апартаментов

В своих микроблогах молодожены Никита Добрынин и Даша Квиткова рассказали о серьезной покупке, которая еще с детства была в их планах.

Телеведущий и его возлюбленная больше полугода скрывали от своей армии фанатов важное событие ‒ приобретение дома. И когда наконец-то уладили все формальности, решили поделиться с фолловерами радостной новостью.

В Instagram знаменитости опубликовали фотографии, сделанные возле входа в новое семейное гнездышко. Подробно показывать жилище пара не спешит, так как там еще до весны будут проходить ремонтные работы.

До последнего держали интригу. Очень хотелось, чтобы оформление всех документов прошло удачно и это теперь одно из самых важных событий в нашей жизни. Друзья, это просто что-то нереальное. Когда заходишь в здание и представляешь, как все будет обустроено. Здесь спальная комната, а здесь гостиная и кабинет. А как представлю, что после работы, подъезжаю ко двору, и меня встречает любимая. Поверьте, непередаваемо,

‒ делится эмоциями Никита.

Никита Добрынин и Даша Квиткова / социальная сеть Instagram

Дом, по словам Добрынина, не одноэтажный. Молодая семья уже мечтает принимать в нем родственников и друзей. Кроме того, мужчина планирует оснастить помещение спортзалом и кинотеатром.

А вот хранительница домашнего очага Даша Квиткова добавила, что горда собой и мужем, ведь им удалось осуществить давнюю мечту. Девушка призывает всех верить в свои силы и идти только вперед.

Сегодня мы горды собой, как никогда. Потому что вместе мы смогли сделать то, о чем мечтали по-отдельности в детстве. Теперь у нас две недвижимости. Квартира и дом… Пожалуйста, не прекращайте мечтать, даже если ваши крылья пытаются срезать,

‒ написала на своей странице блогер.

Напомним,