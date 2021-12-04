18-летняя дочь Елены Кравец удивила маму своей татуировкой на руке – фото

Дочь Елены Кравец Маша продолжает испытывать терпение своей мамы.

В 16-летнем возрасте дочь Елены Кравец решила уйти из-под крыла своих родителей. Практически два года Маша живет отдельно от своей звездой мамы. Вместе с подругой девушка переселилась в отдельную квартиру.

При этом Маша постоянно удивляет маму переменами в своем имидже. Но Елена, как любящая мама, спокойна за поступки дочки. Она уверена, это отличная возможность для подростка правильно взрослеть.

Дочь Елены Кравец Маша / instagram.com/maarriill

Теперь же дочь звезды проектов «Вечерний квартал» и «Женский квартал» решила сменить не только свой стиль одежды или прическу, но и украсить свое тело татуировкой.

На своей странице в Инстаграм-сториз Кравец опубликовала фотографию тату дочки. Маша решила набить на своей руке надпись «Танцуй».

Это моя дочь. В любой непонятной ситуации танцуй, – подписала снимок Елена, отметив в сториз дочку.

Татуировка дочери Елены Кравец / instagram.com/maarriill

Напомним,