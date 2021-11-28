18-летняя дочь Елены Кравец сменила имидж: теперь точная копия мамы - фото

28 ноября 2021 12:50 Туренко Андрей
18-летняя дочь Елены Кравец сменила имидж: теперь точная копия мамы - фото
Елена Кравец с дочкой
instagram.com/lennykravets

Старшая дочь Елены Кравец продолжает экспериментировать со своим имиджем.

Читайте такжеАлександр Эллерт сделал сенсационное признание об отношениях с Ксенией Мишиной
Звезда проектов «Вечерний квартал» и «Женский квартал» Елена Кравец – многодетная мама. Вместе с мужем Сергеем она воспитывает 18-летнюю дочь Машу и 5-летних двойняшек – Ивана и Катю. 

Своих младших наследников Кравец показывает не слишком часто, а вот ее старшая дочь давно активно ведет социальные сети и строит карьеру на сцене.

Елена Кравец с мужем и младшими детьми / instagram.com/lennykravets
Маша всерьез увлекается танцами и уже участвует в различных проектах. Елена во всем поддерживает дочь и не запрещает ей проявлять свою индивидуальность.

Читайте такжеХолостячка-2: кто покинул проект в 11 выпуске от 26.11.2021
Не так давно Маша решила сменить имидж. Она перекрасилась в черный цвет и сделала себе пирсинг в носу. Но на этом ее эксперименты с имиджем не закончились.

Дочь Елены Кравец Маша / instagram.com/maarriill
На днях девушка посетила один из киевских салонов красоты, где сделала трендовую в 2021 году рваную стрижку, а также отрезала челку-шторку в точности, как у мамы.

Читайте такжеМАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Шмеля
Результатом своего нового бьюти-преображения Маша похвасталась на своей странице в Инстаграм.

Вrand new, – подписала Маша серию фотографий на английском, что значит «совсем новая».

Дочь Елены Кравец Маша / instagram.com/maarriill
В комментариях к снимкам девушка тут же получила массу позитивных отзывов от своей аудитории: «Точная копия мамы», «Красотка такая», «Красивая», «Очаровательная», «Стиль просто ааа», «Безумно идет челка».

Дочь Елены Кравец Маша / instagram.com/maarriill
Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Елена Кравец социальные сети новый имидж новости смена имиджа

Материалы по теме

Александр Эллерт сделал сенсационное признание об отношениях с Ксенией Мишиной
Новости

Александр Эллерт сделал сенсационное признание об отношениях с Ксенией Мишиной
Жена Григория Решетника восхитила фигурой в купальнике на райском острове Аруба - фото
Новости

Жена Григория Решетника восхитила фигурой в купальнике на райском острове Аруба - фото
Гороскоп на 29 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 29 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
Звезда "Гарри Поттера" беременна от сына основателя Playboy
Новости

Звезда "Гарри Поттера" беременна от сына основателя Playboy

Популярное на сайте

Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло

Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло
Группа крови миллионеров: кому на роду написано стать богатым

Группа крови миллионеров: кому на роду написано стать богатым
Назван доступный каждому украинцу продукт для снижения уровня сахара

Назван доступный каждому украинцу продукт для снижения уровня сахара
Как носители разных групп крови реагируют на стрессы: важно знать

Как носители разных групп крови реагируют на стрессы: важно знать

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 26.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 26.11.2021)
Хто зверху-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 25.11.2021)

Хто зверху-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 25.11.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 21.11.2021)

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 21.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK