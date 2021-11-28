18-летняя дочь Елены Кравец сменила имидж: теперь точная копия мамы - фото
28 ноября 2021 12:50
Елена Кравец с дочкой
instagram.com/lennykravets
Старшая дочь Елены Кравец продолжает экспериментировать со своим имиджем.
Елена Кравец – многодетная мама. Вместе с мужем Сергеем она воспитывает 18-летнюю дочь Машу и 5-летних двойняшек – Ивана и Катю.Маша всерьез увлекается танцами и уже участвует в различных проектах. Елена во всем поддерживает дочь и не запрещает ей проявлять свою индивидуальность.На днях девушка посетила один из киевских салонов красоты, где сделала трендовую в 2021 году рваную стрижку, а также отрезала челку-шторку в точности, как у мамы.В комментариях к снимкам девушка тут же получила массу позитивных отзывов от своей аудитории: «Точная копия мамы», «Красотка такая», «Красивая», «Очаровательная», «Стиль просто ааа», «Безумно идет челка».Напомним,
Своих младших наследников Кравец показывает не слишком часто, а вот ее старшая дочь давно активно ведет социальные сети и строит карьеру на сцене.
Елена Кравец с мужем и младшими детьми / instagram.com/lennykravets
Дочь Елены Кравец Маша / instagram.com/maarriill
Вrand new, – подписала Маша серию фотографий на английском, что значит «совсем новая».
Дочь Елены Кравец Маша / instagram.com/maarriill
Дочь Елены Кравец Маша / instagram.com/maarriill