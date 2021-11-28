18-летняя дочь Елены Кравец сменила имидж: теперь точная копия мамы - фото

Старшая дочь Елены Кравец продолжает экспериментировать со своим имиджем.

Звезда проектов «Вечерний квартал» и «Женский квартал» Елена Кравец – многодетная мама. Вместе с мужем Сергеем она воспитывает 18-летнюю дочь Машу и 5-летних двойняшек – Ивана и Катю.

Своих младших наследников Кравец показывает не слишком часто, а вот ее старшая дочь давно активно ведет социальные сети и строит карьеру на сцене.

Елена Кравец с мужем и младшими детьми / instagram.com/lennykravets

Маша всерьез увлекается танцами и уже участвует в различных проектах. Елена во всем поддерживает дочь и не запрещает ей проявлять свою индивидуальность.

Не так давно Маша решила сменить имидж. Она перекрасилась в черный цвет и сделала себе пирсинг в носу. Но на этом ее эксперименты с имиджем не закончились.

Дочь Елены Кравец Маша / instagram.com/maarriill

На днях девушка посетила один из киевских салонов красоты, где сделала трендовую в 2021 году рваную стрижку, а также отрезала челку-шторку в точности, как у мамы.

Результатом своего нового бьюти-преображения Маша похвасталась на своей странице в Инстаграм.

Вrand new, – подписала Маша серию фотографий на английском, что значит «совсем новая».

Дочь Елены Кравец Маша / instagram.com/maarriill

В комментариях к снимкам девушка тут же получила массу позитивных отзывов от своей аудитории: «Точная копия мамы», «Красотка такая», «Красивая», «Очаровательная», «Стиль просто ааа», «Безумно идет челка».

Дочь Елены Кравец Маша / instagram.com/maarriill

Напомним,