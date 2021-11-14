Елена Кравец рассказала о кризисах в отношениях с мужем, с которым прожила в браке 19 лет

Актриса Елена Кравец очень редко дает интервью.

Актриса Елена Кравец является одной из самых скрытных звезд среди актеров и актрис проектов «Вечерний Квартал» и «Женский Квартал».

Елена очень редко рассказывает о своей личной жизни, отдавая предпочтения историям, которые касаются ее творчества.

Но бывают моменты, когда Кравец все-таки радует подписчиков своим интервью о личном в СМИ, а также милыми снимками с детьми на своей странице в Инстаграм.

Вот и на днях 44-летняя актриса стала гостьей программы «Твій день» на 1+1, в которой рассказала об отношениях с детьми и как она с мужем преодолела непростой период в жизни.

Актриса Елена Кравец / instagram.com/lennykravets

Оказалось, что Елене с мужем Сергеем пришлось пережить серьезный кризис в отношениях. Решить проблему и сохранить свой многолетний брак они смогли лишь с помощью специалистов.

В браке есть определенные периоды, они как уровни игры. Ты проходишь каждый из них и получаешь какие-то новые навыки… Мне кажется, что каждый период трансформирует. И наши отношения уже никогда не будут такими, как в начале. И это очень интересно. Мне нравится тот уровень игры, на котором мы сейчас с Сергеем живем. У нас были определенные кризисы и принятие друг друга. Мне кажется, что сейчас мы вышли на такой ровный путь и я понимаю, что таким его еще не знаю. И не буду лукавить, каждый из нас находится в индивидуальной терапии. У нас раньше была общая терапия, были в нашей жизни обстоятельства, которые привели нас к специалистам. Это нам очень помогло. И это определенный рост, который не может не отражаться на качестве наших отношений в семье. Для меня основной критерий – это легкость, – отметила Кравец.

Елена Кравец с мужем и детьми / instagram.com/lennykravets

Вспомнила Кравец и невероятную историю, как узнала о второй беременности.

Мы всегда семьей в первые дни Нового года пишем пожелания на будущий год. И спустя год, 31 декабря, открываем их и читаем. Однажды в 2015 году я написала, что хочу ребенка. И в конце года открываю пожелания и понимаю, что ничего не сбылось. Была очень расстроена. Но потом в первые дни января я иду к врачу, делаю тест и узнаю, что беременна, – поделилась актриса.

Напомним,