Елена Кравец рассказала о кризисах в отношениях с мужем, с которым прожила в браке 19 лет

14 ноября 2021 00:40 Туренко Андрей
Елена Кравец рассказала о кризисах в отношениях с мужем, с которым прожила в браке 19 лет
Актриса Елена Кравец
instagram.com/lennykravets

Актриса Елена Кравец очень редко дает интервью.

Читайте такжеМАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 4 выпуске от 13.11.2021
Актриса Елена Кравец является одной из самых скрытных звезд среди актеров и актрис проектов «Вечерний Квартал» и «Женский Квартал».

Елена очень редко рассказывает о своей личной жизни, отдавая предпочтения историям, которые касаются ее творчества. 

Но бывают моменты, когда Кравец все-таки радует подписчиков своим интервью о личном в СМИ, а также милыми снимками с детьми на своей странице в Инстаграм.

Вот и на днях 44-летняя актриса стала гостьей программы «Твій день» на 1+1, в которой рассказала об отношениях с детьми и как она с мужем преодолела непростой период в жизни.

Актриса Елена Кравец / instagram.com/lennykravets

Читайте такжеОльга Сумская впервые призналась в измене мужу
Оказалось, что Елене с мужем Сергеем пришлось пережить серьезный кризис в отношениях. Решить проблему и сохранить свой многолетний брак они смогли лишь с помощью специалистов.

В браке есть определенные периоды, они как уровни игры. Ты проходишь каждый из них и получаешь какие-то новые навыки… Мне кажется, что каждый период трансформирует. И наши отношения уже никогда не будут такими, как в начале. И это очень интересно. Мне нравится тот уровень игры, на котором мы сейчас с Сергеем живем. У нас были определенные кризисы и принятие друг друга. Мне кажется, что сейчас мы вышли на такой ровный путь и я понимаю, что таким его еще не знаю. И не буду лукавить, каждый из нас находится в индивидуальной терапии. У нас раньше была общая терапия, были в нашей жизни обстоятельства, которые привели нас к специалистам. Это нам очень помогло. И это определенный рост, который не может не отражаться на качестве наших отношений в семье. Для меня основной критерий – это легкость, – отметила Кравец.

Елена Кравец с мужем и детьми / instagram.com/lennykravets
Вспомнила Кравец и невероятную историю, как узнала о второй беременности.

Мы всегда семьей в первые дни Нового года пишем пожелания на будущий год. И спустя год, 31 декабря, открываем их и читаем. Однажды в 2015 году я написала, что хочу ребенка. И в конце года открываю пожелания и понимаю, что ничего не сбылось. Была очень расстроена. Но потом в первые дни января я иду к врачу, делаю тест и узнаю, что беременна, – поделилась актриса.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Вечерний Квартал Елена Кравец социальные сети новости

Материалы по теме

Экс-супруга DZIDZIO рассказала о возможной измене мужа с Олей Цибульской
Новости

Экс-супруга DZIDZIO рассказала о возможной измене мужа с Олей Цибульской
Виталий Козловский рассказал, как пытался спасти отца от смерти
Новости

Виталий Козловский рассказал, как пытался спасти отца от смерти
Один за всех: спасти дочь от помолвки в 13 лет...
Анонсы на ТВ

Один за всех: спасти дочь от помолвки в 13 лет...
Лунный гороскоп на 14 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
ЗОЖ

Лунный гороскоп на 14 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Счастливчики: врачи назвали группу крови, обладатели которой защищены от инфарктов и инсультов

Счастливчики: врачи назвали группу крови, обладатели которой защищены от инфарктов и инсультов
Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Гороскоп 2022: Глоба рассказал, у кого жизнь развернется на 360 градусов

Гороскоп 2022: Глоба рассказал, у кого жизнь развернется на 360 градусов

Популярное видео

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Холостячка-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 12.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 12.11.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2021)
Хто зверху-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 11.11.2021)

Хто зверху-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 11.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK