Звезда "Гарри Поттера" беременна от сына основателя Playboy

28 ноября 2021 01:20 Туренко Андрей
Звезда
Скарлетт Бирн и Купер Хефнер
instagram.com/scarletthefner

У поклонников фильма «Гарри Поттер» появилось несколько поводов для радости.

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Один из них касается специального эпизода легендарной кино-саги «Гарри Поттер», который компании HBO и Warner Bros готовятся показать миру 1 января 2022 года.

Вторая новость касается перемен в личной жизни 31-летней британской актрисы Скарлетт Бирн, которая полюбилась зрителям благодаря роли Пэнси Паркинсон.

На своей странице в Инстаграм муж Скарлетт, сын основателя легендарного журнала Playboy Хью Хефнера Купер Хефнер, признался, что они готовятся стать родителями.

Свою публикацию Купер сопроводил фотографией, на которой уже виден округлившийся животик Бирн. Также в кадре супруги позировали вместе со своей дочерью Бетси.

Весной 2022 года мы со Скарлетт будем встречать двух новых членов семьи. Мы счастливы, ожидая появления наших близнецов! – заявил Купер Хефнер.

Скарлетт Бирн и Купер Хефнер с дочкой / instagram.com/scarletthefner
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Будущая мама также не смогла сдержать радости. Свою публикацию она также сопроводила фотографией с мужем и дочкой.

Спасибо за нашу растущую семью. Купер и я очень рады сообщить, что мы будем приветствовать близнецов в начале 2022 года, – написала актриса в своем Инстаграм.

Напомним, 

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