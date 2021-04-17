Актриса Хелен МакКрори скончалась от рака

17 апреля 2021 13:00 Катерина Даниленко
Актриса Хелен МакКрори скончалась от рака
Актриса Хелен МакКрори
социальная сеть Instagram

В возрасте 52 лет от онкологической болезни ушла из жизни британская актриса Хелен МакКрори.

Читайте такжеВладимир Дантес побывал в уникальном музее: машина Папы Римского и марсоход из "Марсианина"
Печальное известие сообщил супруг знаменитости в Twitter. Демиан Льюис утверждает, последние часы Хелен провела в окружении самых близких и дорогих сердцу людей. Мужчина благодарит судьбу за то, что такая женщина была в его жизни.

Я с разбитым сердцем сообщаю, что после героической битвы с раком красивая и грандиозная женщина, Хелен МакКрори, мирно скончалась дома, окруженная волной любви со стороны семьи и друзей. Она умерла, как и жила. Бесстрашно. Боже, мы любим ее и знаем, как нам повезло, что она была в нашей жизни. Она так ярко вспыхнула. Иди, малыш, в небо, и благодарю.

Актриса Хелен МакКрори / социальная сеть Instagram

Читайте такжеАнна Саливанчук готовится к серьезной операции
МакКрори наибольшую популярность получила благодаря роли Полли Грей в сериале «Острые козырьки», а также Нарциссы Малфрой в «Принце-полукровке» и в двух последних фильмах франшизы о Гарри Поттере. Также она снялась в фильмах «007: Координаты «Скайфол», «Ван Гог. С любовью, Винсент», «Джейн Остин» и «Хранитель времени».

Напомним,

Актриса Хелен МакКрори / социальная сеть Instagram

Актриса Хелен МакКрори / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети Гарри Поттер фото новости болезни звезд Хелен МакКрори

Материалы по теме

Холостяк-11: кто покинул шоу в 7 выпуске от 16.04.2021
Новости

Холостяк-11: кто покинул шоу в 7 выпуске от 16.04.2021
Владимир Дантес побывал в уникальном музее: машина Папы Римского и марсоход из "Марсианина"
Новости

Владимир Дантес побывал в уникальном музее: машина Папы Римского и марсоход из "Марсианина"Эксклюзив
Супруга Дмитрия Комарова рассказала о борьбе с коронавирусом
Новости

Супруга Дмитрия Комарова рассказала о борьбе с коронавирусом
Гороскоп на 18 апреля 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 18 апреля 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)

Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)
МАСКА: кто победил в шоу 10.04.2021

МАСКА: кто победил в шоу 10.04.2021
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)

Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK