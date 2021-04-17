Актриса Хелен МакКрори скончалась от рака
17 апреля 2021 13:00
Актриса Хелен МакКрори
социальная сеть Instagram
В возрасте 52 лет от онкологической болезни ушла из жизни британская актриса Хелен МакКрори.
Читайте такжеВладимир Дантес побывал в уникальном музее: машина Папы Римского и марсоход из "Марсианина"Печальное известие сообщил супруг знаменитости в Twitter. Демиан Льюис утверждает, последние часы Хелен провела в окружении самых близких и дорогих сердцу людей. Мужчина благодарит судьбу за то, что такая женщина была в его жизни.
Я с разбитым сердцем сообщаю, что после героической битвы с раком красивая и грандиозная женщина, Хелен МакКрори, мирно скончалась дома, окруженная волной любви со стороны семьи и друзей. Она умерла, как и жила. Бесстрашно. Боже, мы любим ее и знаем, как нам повезло, что она была в нашей жизни. Она так ярко вспыхнула. Иди, малыш, в небо, и благодарю.
Актриса Хелен МакКрори / социальная сеть Instagram
Напомним,
- супруга Дмитрия Комарова рассказала о борьбе с коронавирусом.
- Гена Витер засветил торс на отдыхе - фото.
Актриса Хелен МакКрори / социальная сеть Instagram
Актриса Хелен МакКрори / социальная сеть Instagram