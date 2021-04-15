Гена Витер засветил торс на отдыхе - фото

Известный певец Гена Витер показал пляжное фото с отдыха.

На своей странице в Instagram Гена Витер опубликовал кадр, сделанный во время отдыха на море.

На фотографии Гена в шортах и кепке позирует на фоне моря, демонстрируя свой торс. Исполнитель решил отправиться на красное море в Египет и набраться сил перед съемками клипа на совместную песню "Не капай мне на мозги" с известным психологом Натальей Холоденко.

Зацените загар, – подписал фото Витер.

Подписчики отметили, что Гена находится в отличной форме и загар ему очень к лицу, а некоторые спрашивают в комментариях, где Наталья Холоденко, ведь привыкли, что в последнее время пара часто появляется вместе.

Сам артист в эксклюзивном комментарии TV.UA признался, что даже отдыхая, не забывает о спорте:

Я не собираюсь сдавать позиций и намерен поддерживать форму даже в отпуске, на отдыхе, где есть много соблазнов скушать лишнее. Я и спорт - мы как одно целое.