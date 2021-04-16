Супруга Дмитрия Комарова рассказала о борьбе с коронавирусом

Коронавирус продолжает подкашивать здоровье людей по всему миру. А Украина и вовсе сейчас находится на самом пике третьей волны злосчастной пандемии.

Каждый день список заболевших на COVID-19 в Украине исчисляется несколькими тысячами людей. Среди них оказываются и звезды. Одна из них – супруга Дмитрия Комарова

Несколько недель назад Александра Кучеренко получила положительный тест на коронавирус. Об этом обладательница титула «Мисс Украина-2016» сообщила на своей странице в Инстаграм.

При этом жена Комарова отметила, что о болезни узнала случайно, поскольку не имела никаких симптомов. Она решила сдать тест, ведь обращала внимание на динамику заболеваемости.

1 апреля я абсолютно неожиданно получила положительный результат теста на коронавирус. У меня не было никаких симптомов, и чувствовала я себя прекрасно, но учитывая динамику заболеваемости среди коллег на работе и людей, с которыми накануне контактировала на съемках, решила просто «на всякий случай» проверить перед тем, как ехать к родным, - рассказывает Кучеренко.

Ведущая Александра Кучеренко / instagram.com/aakucherenko

Первые симптомы недомогания, которые больше напоминали простую простуду, девушка ощутила спустя несколько дней после сдачи анализа. У нее появилась головная боль и температура.

Александра провела двухнедельный карантин. Она безумно рада, что эта болезнь прошла у нее в легкой форме.

Потом появились головная боль, температура и первые признаки болезни, которые многие сначала воспринимает обычную простуду и между тем бессознательно продолжает быть переносчиком вируса, - пишет звезда. - А зараза эта действительно редкая и противная. Желаю никому не болеть нее, а если уже подхватили - перенести легко и без последствий.

Ведущая Александра Кучеренко / instagram.com/aakucherenko

Напомним,