Супруга Дмитрия Комарова рассказала о борьбе с коронавирусом

16 апреля 2021 15:25 Юлия Туренко
Супруга Дмитрия Комарова рассказала о борьбе с коронавирусом
Ведущая Александра Кучеренко
instagram.com/aakucherenko

Коронавирус продолжает подкашивать здоровье людей по всему миру. А Украина и вовсе сейчас находится на самом пике третьей волны злосчастной пандемии.

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Каждый день список заболевших на COVID-19 в Украине исчисляется несколькими тысячами людей. Среди них оказываются и звезды. Одна из них – супруга Дмитрия Комарова.

Несколько недель назад Александра Кучеренко получила положительный тест на коронавирус. Об этом обладательница титула «Мисс Украина-2016» сообщила на своей странице в Инстаграм.

При этом жена Комарова отметила, что о болезни узнала случайно, поскольку не имела никаких симптомов. Она решила сдать тест, ведь обращала внимание на динамику заболеваемости.

1 апреля я абсолютно неожиданно получила положительный результат теста на коронавирус. У меня не было никаких симптомов, и чувствовала я себя прекрасно, но учитывая динамику заболеваемости среди коллег на работе и людей, с которыми накануне контактировала на съемках, решила просто «на всякий случай» проверить перед тем, как ехать к родным, - рассказывает Кучеренко.

Ведущая Александра Кучеренко / instagram.com/aakucherenko
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Первые симптомы недомогания, которые больше напоминали простую простуду, девушка ощутила спустя несколько дней после сдачи анализа. У нее появилась головная боль и температура.

Александра провела двухнедельный карантин. Она безумно рада, что эта болезнь прошла у нее в легкой форме.

Потом появились головная боль, температура и первые признаки болезни, которые многие сначала воспринимает обычную простуду и между тем бессознательно продолжает быть переносчиком вируса, - пишет звезда. - А зараза эта действительно редкая и противная. Желаю никому не болеть нее, а если уже подхватили - перенести легко и без последствий.

Ведущая Александра Кучеренко / instagram.com/aakucherenko
Напомним, 

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