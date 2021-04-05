Доктор Комаровский рассказал, как кормить ребенка во время болезни
Весной многие болеют простудами из-за перепадов температуры и недостатка витаминов, а в этом году опасность представляет еще и коронавирус.
Украинский доктор Евгений Комаровский дал родителям совет, как правильно кормить ребенка во время болезни.
Комаровский выделил четыре принципа питания во время болезни и коронавируса.
Кормим, если есть аппетит
Во время болезни все силы организма уходят на борьбу с инфекцией, поэтому снижение аппетита можно считать разумной экономией ресурсов.
Не стоит заставлять ребенка, если ему не хочется есть.
Попытки покормить насильственно недопустимы
Комаровский отметил, что подобные поступки родителей лишь спровоцируют у ребенка стресс, что негативно повлияет на его самочувствие.
Избегать пищевых экспериментов
Даем меньше, но чаще
Гораздо проще уговорить ребенка на обед или ужин, чтобы он получил необходимый минимум калорий, если поставить перед ним небольшую тарелку. Да и для органов ЖКТ так будет лучше, на переваривание небольшого количества пищи уйдет меньше времени и сил, необходимых для выздоровления.
Напомним,