Доктор Комаровский рассказал, как кормить ребенка во время болезни

5 апреля 2021 10:05 Алла Лысак
Доктор Комаровский рассказал, как кормить ребенка во время болезни
Доктор Комаровский рассказал, как кормить ребенка во время болезни
pixabay.com

Весной многие болеют простудами из-за перепадов температуры и недостатка витаминов, а в этом году опасность представляет еще и коронавирус.

Украинский доктор Евгений Комаровский дал родителям совет, как правильно кормить ребенка во время болезни.

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Как правило, дети отказываются от пищи, если чувствуют себя плохо. И что в таком случае делать мама и папам? Насильно кормить или прислушиваться к ощущениям ребенка?

Комаровский выделил четыре принципа питания во время болезни и коронавируса.

Кормим, если есть аппетит

Во время болезни все силы организма уходят на борьбу с инфекцией, поэтому снижение аппетита можно считать разумной экономией ресурсов.

Не стоит заставлять ребенка, если ему не хочется есть. 

Попытки покормить насильственно недопустимы 

Доктор Комаровский рассказал, как кормить ребенка во время болезни / @doctor_komarovskiy

Комаровский отметил, что подобные поступки родителей лишь спровоцируют у ребенка стресс, что негативно повлияет на его самочувствие.

Избегать пищевых экспериментов

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Ослабленному организму желательно давать здоровую и привычную пищу. Все кулинарные эксперименты откладываем на потом, даже если вы просто хотели добавить к мясу незнакомую для ребенка специю. 

Даем меньше, но чаще

Гораздо проще уговорить ребенка на обед или ужин, чтобы он получил необходимый минимум калорий, если поставить перед ним небольшую тарелку. Да и для органов ЖКТ так будет лучше, на переваривание небольшого количества пищи уйдет меньше времени и сил, необходимых для выздоровления. 

Напомним,

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